Empfang auf Schloss Windsor Charles III.: Küsschen für den König von Bahrain

Herzliche Begrüßung: König Charles III. und König Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain trafen sich am 11. November auf Schloss Windsor. (ae/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 06:34 Uhr

Kurz nach dem "Remembrance Day" stand für König Charles III. der nächste wichtige Termin im Kalender: Am 10. November empfing er König Scheich Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain auf Schloss Windsor. Die Begrüßung fiel sehr herzlich aus.

Scheich Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain (74) ist zu Besuch in Großbritannien, um das Jahr seines Silbernen Thronjubiläums zu feiern. Am Montagnachmittag traf er auf Schloss Windsor König Charles III. (75) – und die Männer waren sichtlich in guter Laune und verstanden sich prächtig.

Umarmungen und Wangenküsse

Der britische Monarch empfing seinen Kollegen aus Bahrain mit einem Aufgebot des 1. Bataillons der Welsh Guards. Charles III., in einen eleganten Mantel gekleidet, zeigte keine Berührungsängste. Er umarmte den Gast bei seiner Ankunft und es gab Küsschen auf die Wange. Der in England ausgebildete König Hamad ist für das britische Königshaus alles andere als ein Fremder, wie die "Daily Mail" berichtete. Die beiden hätten über mehrere Jahrzehnte hinweg eine enge Beziehung aufgebaut.

Der 1950 geborene König Hamad ist der älteste Sohn des verstorbenen Emirs Isa bin Salman Al Khalifa und seiner Frau Hessa bint Salman Al Khalifa. Der Emir, der den Golfstaat von 1961 bis zu seinem Tod im Jahr 1999 regierte, verbrachte während ihrer viel beachteten Nahost-Reise im Jahr 1979 Zeit mit der Königin und ihrem Gatten Prinz Philip (1921-2021). Weniger als ein Jahrzehnt später genossen Charles und seine damalige Frau Prinzessin Diana (1961-1997) im November 1986 eine einwöchige Reise in die Region und besuchten Oman, Katar, Bahrain und Saudi-Arabien.

König Hamad und sein Sohn, Kronprinz Salman (55), setzten diese Verbindungen fort. Sie wurden etwa mit der verstorbenen Königin Elisabeth II. (1926-2022) in der Royal Loge in Ascot gesehen und empfingen in der Vergangenheit auch Charles, den damaligen Prinzen von Wales, zu Besuch.

Camilla fällt weiterhin aus

Königin Camilla (77) konnte wegen ihrer Atemwegserkrankung nicht an dem Empfang teilnehmen. Anfang des Monats wurde bekannt gegeben, dass Charles' Gattin aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und auch zu den Feierlichkeiten am "Remembrance Day" nicht teilnehmen kann. Es wird laut "Daily Mail" davon ausgegangen, dass sich die 77-Jährige zu Hause in Wiltshire erholt und von Ärzten überwacht wird.

Dass Camilla nicht an der Veranstaltung auf dem Field of Remembrance teilnahm, wurde als Zeichen dafür gewertet, wie schlecht es ihr geht. Als Tochter des dekorierten Kriegshelden Major Bruce Shand, der im Zweiten Weltkrieg für seine Tapferkeit mit zwei Militärkreuzen ausgezeichnet wurde, nimmt sie diese Verpflichtung normalerweise mit äußerster Sorgfalt wahr.