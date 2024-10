Stars Charlie McDowell und Lily Collins: Sie wollen Eltern werden

Lily Collins - "Emily In Paris - Netflix Photocall At La Samaritaine 2024 - Getty BangShowbiz

29.10.2024

Die Stars wollen unbedingt eine Familie gründen.

Charlie McDowell und Lily Collins wollen unbedingt eine Familie gründen.

Der 41-jährige Regisseur und Lily (35) haben sich 2021 das Ja-Wort gegeben und Charlie hat verraten, dass sie gerne ein gemeinsames Baby hätten. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen können, ein gemeinsames Kind zu bekommen, sagte Charlie zu ‘E! News’: „Wir würden es gerne. Wir würden gerne die nächste Stufe erreichen, also werden wir sehen, wann es passiert!“

Das verliebte Paar hat kürzlich gemeinsam an dem Drama ‚The Summer Book‘ gearbeitet und Charlie schätzte die Unterstützung seiner Frau, der Emily in Paris‘-Darstellerin, während der Dreharbeiten. Der Regisseur erzählte: „Ohne sie würde ich in ein dunkles Loch des Nichts fallen. Sie ist unglaublich. Sie war die ganze Zeit bei den Dreharbeiten in Finnland dabei und hat uns als Partnerin und auch als ausführende Produzentin unterstützt.“ Lily und Charlie haben sogar eine eigene Produktionsfirma, die Schauspielerin kündigte die Gründung von CASE STUDY FILMS im Jahr 2022 an.