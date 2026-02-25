Stars Chris Hemsworth: Deshalb hat er Los Angeles verlassen

Chris Hemsworth - The 77th Annual Cannes Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star ist heute froh, Kalifornien den Rücken gekehrt zu haben.

Chris Hemsworth hält den Umzug nach Australien für eine „großartige Entscheidung“ für seine Familie.

Der Schauspieler hat mit seiner Ehefrau Elsa Pataky die Tochter India (13) sowie die elfjährigen Zwillingssöhne Sasha und Tristan. Chris verriet, dass sie das Leben in Australien sehr genießen. Im Podcast ‚Smartless‘ erzählte er: „Es war ungefähr zu der Zeit, als meine Jungs geboren wurden. Wir waren damals in L.A. eingerichtet und haben es nicht wirklich genossen. Außerdem wurde dort kaum gedreht – wir filmten überall sonst.“

Seit dem Umzug sei das Familienleben deutlich ruhiger geworden. Der in Melbourne geborene Star erklärte: „Wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, will man sich wie im Urlaub fühlen. Für mich fühlt sich Heimkommen tatsächlich wie Urlaub an. Wir haben eine große Farm mit Pferden, Motorrädern und Surf.“

Auch seine eigene Kindheit habe die Entscheidung beeinflusst. „Wir lebten etwa 20 Minuten von den Vororten Melbournes entfernt, oben in den Hügeln. Der nächste Nachbar war ein oder zwei Kilometer weg“, berichtete der 42-Jährige.

Kürzlich verriet Chris, dass sich seine Definition von Erfolg im Laufe der Jahre verändert habe. Trotz großer Hollywood-Erfolge – unter anderem mit Filmen wie ‚Star Trek‘, ‚Snow White and the Huntsman‘ und der ‚Thor‘-Reihe – habe sich seine Sicht gewandelt. „Früher dachte ich, ich würde mich gut fühlen, wenn ich für etwas nominiert werde. Oder wenn ich den größten Film aller Zeiten hätte. Oder ein neues Franchise starte. Das ist absurd“, enthüllte er im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘. Inzwischen hänge sein Selbstwert nicht mehr von Auszeichnungen ab.