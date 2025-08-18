Musik Chris Martin: Charli xcx gehört zu seinen musikalischen Vorbildern

Chris Martin - Grammys 2025 - Performance - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 18:00 Uhr

Der Musiker hat verraten, dass die Sängerin zu den Popstars gehört, die ihn inspirieren.

Chris Martin hat verraten, dass Charli xcx zu den Popstars gehört, die ihn inspirieren, während er über Coldplays musikalische Zukunft nachdachte.

Der ‚Yellow‘-Musiker erzählte, dass ihm die ‚Apple‘-Sängerin, die mit ihrem letzten Album ‚Brat‘ große Erfolge feierte, gezeigt habe, welche Kraft Musik hat, „einem das Gefühl von Lebendigkeit und Verbundenheit zu geben“.

Im offiziellen Programm der ‚Music Of The Spheres‘-Welttournee von Coldplay, das in der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung zu sehen ist, schrieb Martin: „Ich bin immer noch ein großer Musikfan und schaue mir ständig andere Künstler an. Zum Beispiel war Pulp, der dieses Jahr beim Glastonbury-Festival Common People spielte, das Beste, was ich jemals gesehen habe. Es gibt immer wieder andere Acts wie sie, die für mich die Messlatte höher legen, was die Fähigkeit von Musik angeht, einem das Gefühl von Lebendigkeit und Verbundenheit zu geben.“ Chris bezeichnete sich selbst als ein großer Charli-Fan und sagte: „Wenn ich zum Beispiel Charli xcx bei Von Dutch sehe und denke: ‚Das ist das Beste, was ich je gesehen habe‘, dann denke ich mir auch: ‚Okay, was machen wir als Nächstes?'“