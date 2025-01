Stars Chrissy Teigen: Sie trauert um den geliebten Familienhund

Bang Showbiz | 27.01.2025, 11:00 Uhr

Chrissy Teigen hat ihre Trauer über den Verlust ihres geliebten Familienhundes Penny geteilt.

Das 39-jährige Model und Social-Media-Star verriet, dass die dreibeinige französische Bulldogge – die im Alter von elf Jahren gestorben ist – am gleichen Tag geboren wurde, an dem sie ihren Ehemann John Legend geheiratet hat. Der Hund habe also „jedes Baby, jeden Verlust, jede Freude“ miterlebt.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: „Unsere wunderschöne kleine Dreibein-Königin Penny ist heute friedlich für immer eingeschlafen. Geboren am gleichen Tag, an dem John und ich vor elf Jahren geheiratet haben, war sie bei jedem Baby, jedem Verlust, jeder Freude für uns da. Sie liebte nichts mehr, als geliebt zu werden, ihren Stummelschwanz gerieben zu bekommen und jeden Ball zu zerstören, den sie in ihre Pfote bekam, sogar bis zu ihren letzten Wochen.“

Chrissy erinnerte andere Hundeliebhaber auch daran, dass jedes Haustier zwar nur ein Kapitel im eigenen Leben sei, man selbst für dieses Haustier aber das ganze Leben ist. „Oh Penny. Wir hatten so unfassbares Glück, dich zu haben. Grüß Puddy und Pippa von uns. Ihr seid wieder zusammen.“ Chrissys Ehemann John Legend kommentierte den Beitrag mit den Worten: „Ich habe dieses Mädchen geliebt. Wir werden dich vermissen, Penny.“

Die Tragödie kommt nur wenige Wochen, nachdem die Familie aufgrund der verheerenden Waldbrände in Südkalifornien gezwungen war, ihr Zuhause in Beverly Hills zu evakuieren. Das Paar – das Eltern von Luna (8), Miles (6), Esti (2) und des 19 Monate alten Wren ist – floh aus seinem Anwesen und zog mit allen Haustieren, einschließlich ihres Bartagamen Sebastian, eine Reptilienart, in ein Hotel.