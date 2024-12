Stars Cillian Murphy: Er kann seinen Oscar-Gewinn nicht glauben

Cillian Murphy accepts the award for Best Actor in a Leading Role at 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2024, 16:00 Uhr

Cillian Murphy verriet, dass er „immer noch nicht glauben kann“, dass er einen Oscar gewonnen hat.

Der 48-jährige Schauspieler erhielt für seine Rolle in ,Oppenheimer‘ eine Reihe von renommierten Auszeichnungen, darunter den Oscar als bester Schauspieler.

Obwohl Murphy nach seinem Erfolg keine großen Auswirkungen auf seine Karriere bemerkt habe, ist er jedoch froh, dass seine größere Bekanntheit es einfacher macht, kleinere Filme realisieren zu können, die ihm am Herzen liegen. Auf die Frage, ob er seinen großen Erfolg schon verarbeitet habe, verriet Cillian vor kurzem in einem Interview mit dem britischen ,HELLO!‘-Magazin: „Nein, überhaupt nicht. Es ist natürlich eine Ehre, aber ich habe nicht viel darüber nachgedacht, seitdem das passiert ist. Ich bin danach direkt wieder zur Arbeit gegangen, also bin ich beschäftigt gewesen. Es fühlt sich immer noch komisch an. Ich sehe es mir an und kann es immer noch nicht glauben.“ Der Darsteller fügte hinzu: „Hat es etwas verändert? Ich bin nicht sicher – aber wenn es dabei hilft, dass mehr Filme wie [‚Small Things Like These‘] gedreht werden können, dann bin ich froh, dass es passiert ist.“ Trotz des Größenunterschieds zwischen ,Oppenheimer‘ und ,Small Things Like These‘, in dem er den hingebungsvollen Vater Bill Furlong verkörpert, betonte Cillian, dass er bei der Annahme eines Jobs darüber nicht nachdenken würde.