Stars Clint Eastwood: Seine Christina starb an einem Herzinfarkt

Clint Eastwood and Christina Sandera - Feb 2015 - Academy Awards - Hollywood, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 08:00 Uhr

Clint Eastwoods langjährige Partnerin Christina Sandera starb an einem Herzinfarkt.

Der 94-jährige ‚Unforgiven‘-Schauspieler und Regisseur war erschüttert, als seine 61-jährige Lebensgefährtin letzte Woche starb. Das Paar war zehn Jahre lang zusammen und die Sterbeurkunde hat nun enthüllt, dass Christina an Herzrhythmusstörungen starb, die dazu führen, dass der Herzrhythmus zu langsam, schnell oder unregelmäßig wird.

Ein Vertreter des Gesundheitsamtes von Monterey County bestätigte die Todesursache. Die atherosklerotische koronare Herzkrankheit wurde als zusätzliche Erkrankung genannt, die zum Tod von Sandera führte. Sie tritt auf, wenn sich Ablagerungen von Fett, Cholesterin, Kalzium und anderen Substanzen in den Arterienwänden ansammeln, wodurch sich die Blutgefäße verhärten und verengen, was den Blutfluss im Körper einschränkt. Wenn die Plaques platzen, bilden sie ein Blutgerinnsel, das den Blutfluss dramatischer blockieren kann, was zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann. Ein Sprecher von Warner Bros. sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass keine weiteren Informationen über Christinas Tod gegeben würden, da Clint privat trauern wolle. Der Oscar-Preisträger hatte den Tod von Christina in einer Erklärung vom 18. Juli bestätigt, in der er sagte: „Christina war eine liebenswerte, fürsorgliche Frau, und ich werde sie sehr vermissen.“

Clint und Christina waren seit 2014 zusammen, nachdem sie sich kennengelernt hatten, als sie als Hostess in Clint’s Mission Ranch Hotel and Restaurant in Carmel-by-the-Sea, Kalifornien, arbeitete. Sie gaben ihr Debüt auf dem roten Teppich bei den Academy Awards 2015 und obwohl sie ein relativ privates Leben führten, war Christina eine regelmäßige Begleiterin von Clint zu seinen Veranstaltungen auf dem roten Teppich. Sie stand auch seiner großen Familie sehr nahe und begleitete 2018 drei seiner acht Kinder sowie seine Enkelin und erste Frau Margaret Johnson bei der Premiere seines Films ‚The Mule‘.