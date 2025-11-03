Musik Damon Albarn: Neues Gorillaz-Album von Trauer und Spiritualität beeinflusst

Damon Albarn - Avalon - Glastonbury - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 11:00 Uhr

Vor der Veröffentlichung von 'The Mountain' verrät der Gorillaz-Sänger, wovon die Platte inspiriert wurde.

Damon Albarn erklärt, wie Trauer und Spiritualität das kommende Gorillaz-Album ‚The Mountain‘ geprägt haben.

Der Sänger verriet, dass er während der Entstehung des Albums die Asche seines Vaters in Indien verstreut habe. Sowohl er als auch sein Bandkollege Jamie Hewlett verloren ihre Väter, bevor sie an dem neunten Studioalbum der Band arbeiteten.

Über die persönliche Reise hinter dem Album erzählte Damon gegenüber ‚The Sun‘: „Wir haben zwei ziemlich erstaunliche, magische Reisen nach Indien unternommen. Indien ist ein sehr interessanter Ort, um Trauer zu verarbeiten, weil man dort eine sehr positive Einstellung zum Tod hat. England ist einfach wirklich schlecht darin, mit dem Tod umzugehen.“

Der 57-Jährige enthüllte außerdem, wie diese Erfahrung den Ton des Albums beeinflusst habe – als eine Feier des Lebens ihrer Väter, nicht als Klagelied. „In gewisser Weise steht dieses Album in der Tradition, das Leben unserer Väter zu feiern. Ich habe Dinge getan, die ich noch nie zuvor getan habe. Ich bin im Ganges in Varanasi geschwommen. Ich habe zugesehen, wie die Körper am Ufer des Ganges verbrannt wurden“, schilderte er.

Damon zeigte sich beeindruckt von der Offenheit indischer Bestattungsrituale im Vergleich zu denen in Großbritannien. „In England, wenn wir jemanden einäschern, sehen wir die Körper nicht einmal an. Sie werden sofort verhüllt, dann ins Feuer gelegt, die kleinen Vorhänge schließen sich – und das war’s“, berichtete er.

Laut ‚The Sun‘ hat auch die indische Kultur das Album visuell beeinflusst. Das Cover zeigt den Titel in Devanagari, einer Schrift, die im Sanskrit verwendet wird. Das Album soll im März erscheinen. Dieses Mal, so Damon, werde Gorillaz von den animierten Musikvideos abrücken, die lange Zeit die visuelle Identität der Band geprägt haben. Stattdessen arbeiten er und Jamie an einem einzigen, längeren Animationsfilm. „Wir machen ein vollständiges, achtminütiges Stück“, erklärte er. „Deshalb gibt es im Moment keine Videos – es ist eine ernste Sache. Es ist wirklich großartig, dass Jamie sich darauf konzentriert, ein einziges animiertes Werk zu schaffen.“