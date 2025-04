Stars Dank Sophia Bush fühlt sich Ashlyn Harris wie der ‚beste Mensch‘ und die ‚beste Mutter‘

Sophia Bush and Ashlyn Harris - New York Premiere Of Woolf Works June 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2025, 11:00 Uhr

Die Ex-Fußballerin schwärmt, dass sie dank ihrer Partnerin weniger an sich selbst zweifelt.

Sophia Bush gibt ihrer Freundin Ashlyn Harris das Gefühl, dass sie der „beste Mensch“ und die „beste Mutter“ ist.

Die ‚One Tree Hill‘-Darstellerin ist seit Oktober 2023 mit der zweifachen Fußball-Weltmeisterin zusammen. Ashlyn erzählte nun, wie Sophia ihr geholfen hat, „Schmerz und Traumata“ aus ihrem Leben zu heilen.

Im ‚Second Wind‘-Podcast verriet die 39-Jährige: „Was ich so sehr an ihr liebe, ist, dass sie mich so fühlen lässt, wie ich es bisher nur aus Büchern kannte. Sie hält mir den Spiegel vor und lässt mich fühlen, als wäre ich der beste Mensch, die beste Mutter – und genau das habe ich gebraucht, um so viel Schmerz, Trauma und Trauer in meinem Leben zu heilen.“

2023 trennte sich Ashlyn von ihrer Frau Ali Krieger, mit der sie zwei Kinder hat: Tochter Sloane (4) und Sohn Ocean (2). Die ehemalige Profi-Fußballerin gestand, sich selbst viel Druck zu machen, eine gute Mutter zu sein. „Ich glaube, wir Mütter können alle sagen: Wir denken ständig, wir würden versagen… Ich habe mir geschworen, dass meine Kinder nicht denselben Schmerz fühlen sollen, den ich als Kind gefühlt habe, und ich setze mich da sehr unter Druck“, räumte sie ein.

Ihre Partnerin sei Balsam für ihre Seele. „Sie sagt einfach: ‚Du bist die beste Mutter. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so bewegt, der so handelt wie du'“, schilderte Ashlyn. Für die US-Amerikanerin steht fest: „Sie ist so selbstlos und so ein wunderschöner Mensch, dass sie – obwohl sie selbst durch die schwerste Zeit ihres Lebens geht – mir helfen will, zu heilen. Das werde ich nie vergessen.“ Im Januar hatte Sophia die Scheidung von ihrem Ex-Mann Grant Hughes abgeschlossen, nachdem sich das Paar im August 2023 nach 13 Monaten Ehe getrennt hatte.