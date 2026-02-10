Film Delroy Lindo wusste sofort: ‚Sinners‘ wird ein Erfolg

Delroy Lindo - April 2025 - Famous - Sinners European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 14:00 Uhr

Delroy Lindo wusste sofort, als er das Drehbuch las, dass ‚Sinners‘ ein besonderer Film war.

Der 73-jährige Star wurde für seine Darstellung des Mundharmonikaspielers Delta Slim in Ryan Cooglers Horrorfilm für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert und erklärte, wie ihm schnell klar wurde, dass der gefeierte Film ein großer Erfolg werden würde.

Lindo sagte gegenüber ‚Variety‘: „Was Sinners angeht, ist es, als hätte man ein Geschenk erhalten. Oft ist es schwierig, über Schauspielerei zu sprechen, ohne dabei affektiert oder prätentiös zu klingen, denn es ist ein Job, aber es ist ein Job, bei dem man arbeitet. Es gibt Arbeit und dann gibt es Arbeit. Und diese Arbeit ist etwas Besonderes. Das wusste ich, als ich das Drehbuch las. Wenn ich auf diese Erfahrung zurückblicke, fällt es mir schwer, darauf zu antworten, weil ich mich während der Arbeit voll und ganz auf den Prozess konzentriere und praktisch keinen Raum habe, einen halben Schritt zurückzutreten.“

Der Darsteller füge hinzu: „Bei Sinners gab es Momente, in denen wir mit meinen Schauspielkollegen zusammensaßen und uns unterhielten, die sich besonders anfühlten. Und die Szene kurz bevor Mike (B. Jordan) den Pfahl durch (den Hauptvampir) Remmick rammte; als Ryan alles vorbereitete, spielte er ein Musikstück in Dauerschleife, das wirklich die richtige Stimmung schuf. Ich bin nie nach draußen gegangen und habe gesagt: ‚Das ist etwas Besonderes‘, aber ich habe diese Besonderheit gespürt.“