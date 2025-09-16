Musik Demi Lovato: Album ‚It’s Not That Deep‘ erscheint nächsten Monat

Demi Lovato - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 18:00 Uhr

Demi Lovato wird nächsten Monat ihr neues Album ‚It’s Not That Deep‘ veröffentlichen.

Die 33-jährige Sängerin hat mit den Singles ‚Fast‘ und ‚Here All Night‘ bereits angedeutet, dass sie sich in eine Dance-Pop-Ära bewegt. Nun wird sie am 24. Oktober ihr neuntes Studioalbum herausbringen. Das Album wird von Zhone, der bereits mit Charli XCX und Kylie Minogue gearbeitet hat, als Executive Producer betreut und 11 Tracks enthalten.

Demi sagte in einer Erklärung: „Diese Musik ist eine perfekte Reflexion davon, wo ich heute stehe. Ich hatte so eine unglaubliche Zeit, dieses Album mit Zhone zu machen, und es war so eine befreiende Erfahrung, einfach loszulassen und Spaß zu haben.“ In ihren vergangenen Epochen habe sie oft kathartische Musik über schwere Themen geschrieben, die sie verarbeiten musste. Dieses Mal soll es aber anders gewesen sein: „Als ich dieses Mal zurück ins Studio kam, haben diese Songs einfach nicht mehr resoniert, weil ich nicht mehr an diesem Punkt im Leben bin. Ich bin glücklich, ich bin verliebt, und ich will einfach das Leben genießen und Spaß haben.“ Deswegen habe ihre Platte einen neuen Vibe, der weit weniger schwermütig ist als vorherige Musik. „Mir wurde klar, dass es nicht mehr so tiefgründig ist, und das wurde zur Philosophie dieses Albums. ‚It’s Not That Deep‘ ist gedacht für späte Nächte und Tanzflächen, und ich kann es kaum erwarten, mit euch allen zu tanzen.“

Demi Lovatos vorheriges Album, ‚Holy Fvck‘ aus dem Jahr 2022, zeigte die Künstlerin mit einem Rocksound, und sie wurde von Gitarristin Nita Strauss – die den Star auf Tour unterstützte – als „ein Metalhead im Herzen“ beschrieben. Die Musikerin sagte zu ‚Metal Hammer‘: „Es war nicht so eine große Abkehr, wie ich dachte. Demi hat ein wirklich cooles Rockalbum gemacht, also haben sie eine Rockband engagiert, um eine Rockshow zu machen. Demi ist ein Metalhead im Herzen. Ich ging an ihrer Garderobe vorbei, und sie hörte Megadeth.“