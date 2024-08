Stars Demi Moore: Hollywood mit 40?

Demi Moore - An Unforgettable Evening Benefiting The Women's Cancer Research Fund 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 13:58 Uhr

Die 61-jährige Schauspielerin fühlte sich nach ihrem 40. Geburtstag nicht mehr wohl in der Traumfabrik.

Demi Moore fühlte sich nach ihrem 40. Geburtstag nicht mehr wohl in Hollywood.

Die 61-jährige Schauspielerin zog sich in den späten Neunzigern zeitweise aus dem Rampenlicht zurück, um mehr Zeit mit ihren drei Töchtern verbringen zu können. Als sie einige Jahre später ins Showgeschäft zurückkehrte, fühlte sich Demi laut eigener Aussage nicht mehr wirklich willkommen in Hollywood. Insbesondere die Reaktionen auf ihren Bikini-Auftritt in ‚3 Engel für Charlie – Volle Power‘ brachten die Filmikone zum Nachdenken. Im Gespräch mit ihrer Kollegin Michelle Yeoh für ‚Interview Magazine‘ erklärte Demi: „Ich hatte gerade ‚3 Engel für Charlie‘ gedreht und es gab eine Menge Diskussionen über diese Szene im Bikini, das war alles sehr intensiv, viele Gespräche über mein Aussehen. Und dann fand ich heraus, dass es scheinbar keinen Platz für mich gab. Ich fühlte mich nicht zugehörig. Es war so ein Gefühl, ich bin keine 20 mehr, ich bin keine 30 mehr, aber ich wurde auch noch nicht als Mutter wahrgenommen. Wo gehörte ich hin? Es war eine Zeit, die sich nicht tot, aber flach anfühlte.“

Dass auch ältere Schauspielerinnen einen Platz in Hollywood haben sollten, will Demi vor allen Dingen mit einer positiven Einstellung erreichen. „Wir müssen nicht dagegen ankämpfen“, sagt sie im Interview weiter. „Wir müssen einfach daran glauben, dass etwas anderes möglich ist.“