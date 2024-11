Film Denis Villeneuve: Keine Ambitionen für einen eigenen ,Star Wars‘-Film

Bang Showbiz | 28.11.2024, 09:00 Uhr

Denis Villeneuve sprach darüber, dass er keinen ,Star Wars‘-Film drehen will, nachdem das Franchise seiner Meinung nach „1983 entgleist“ sei.

Der ,Dune‘-Regisseur sei „die Zielgruppe“ der berühmten Science-Fiction-Saga gewesen, als sie im Jahr 1977 mit ,Eine neue Hoffnung‘ zum ersten Mal auf den Markt kam, und obwohl er ,Das Imperium schlägt zurück‘ von 1980 liebte, habe Denis ,Die Rückkehr der Jedi‘-Ritter als Abschluss der Trilogie sehr enttäuscht.

Der Filmemacher verriet in einem Interview im ,The Town‘-Podcast: „Ich bin die Zielgruppe gewesen. Ich war 10 Jahre alt. Das ging mir so wie eine Wunderwaffe ins Gehirn. Ich war wie besessen von ,Star Wars‘. Ich meine, ‚Das Imperium schlägt zurück‘ ist der Film, auf den ich mich in meinem Leben am meisten freute. Ich habe mir den Film eine Milliarde Mal auf der großen Leinwand angesehen. Ich war traumatisiert von ‚Das Imperium schlägt zurück‘. Ich verehre ‚Star Wars’. Das Problem ist, dass 1983 mit ‚Die Rückkehr der Jedi-Ritter‘ alles entgleist ist.“ Villeneuve erinnerte sich daran, dass er „so wütend“ über den Film war, dass er und sein bester Freund den ,Star Wars‘-Schöpfer George Lucas finden wollten, um sich über den letzten Teil der Trilogie zu beschweren: „Ich war 15 Jahre alt und mein bester Freund und ich wollten uns ein Taxi nehmen und nach L.A. fahren und mit George Lucas reden – wir sind so wütend gewesen!“ Obwohl Villeneuve als großer ,Star Wars‘-Fan aufwuchs, habe er keine Ambitionen, einen eigenen Streifen im Franchise zu drehen, nachdem er merkte, wie sich die Dinge im Laufe der Jahre entwickelten.