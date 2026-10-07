Stars Désirée Nick hält sich mit ihrer Kritik am Schlager nicht zurück

Desiree Nick - Nov 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 14:00 Uhr

Désirée Nick hält sich mit ihrer Kritik am Schlager nicht zurück.

Désirée Nick ist für klare Worte bekannt.

Auch wenn es um die deutsche Schlagerszene geht, nimmt die Entertainerin kein Blatt vor den Mund. In einem Gespräch mit der Zeitschrift ‚Freizeit Vergnügen‘ äußerte sich die 70-Jährige nun zu zwei besonders erfolgreichen Sängerinnen: Andrea Berg und Helene Fischer. Während eine von beiden bei Nick deutlich schlechter wegkommt, fällt ihr Urteil über die andere inzwischen etwas milder aus. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, fand Nick insbesondere für Andrea Bergs Musik wenig schmeichelnde Worte. „Die finde ich zu volkstümlich, zu ländlich, bäuerlich“, erklärte sie über die Sängerin. Damit macht die Entertainerin deutlich, dass sie mit Bergs musikalischem Stil wenig anfangen kann.

Auch Helene Fischer blieb von Nicks Urteil nicht vollständig verschont. Allerdings zeigt sich die Entertainerin ihr gegenüber inzwischen wesentlich versöhnlicher als noch in der Vergangenheit. Nick hatte Fischer früher unter anderem als musikalisches „Mittelmaß“ bezeichnet und sogar behauptet, jede Musicalschülerin könne besser singen. Mittlerweile sieht Nick die Schlagerikone differenzierter. Fischer sei „gut in dem, was sie macht“ und zudem „sehr ehrgeizig“. Sie habe sich eine bestimmte Nische geschaffen und erfülle diese erfolgreich. Im direkten Vergleich mit Andrea Berg scheint Fischer bei Nick deshalb besser abzuschneiden. Ganz auf Kritik verzichten wollte Nick allerdings auch in diesem Fall nicht. Eine musikalische Entwicklung könne sie bei Fischer über die Jahre nicht erkennen. „Obwohl keine Weiterentwicklung erkennbar ist, es ist immer dasselbe seit Jahren“, lautete ihr Urteil.

Unabhängig von Nicks persönlichem Geschmack gehören sowohl Fischer als auch Berg seit Jahrzehnten zu den etablierten Namen des deutschen Schlagers. Helene Fischer erhielt 2005 ihren ersten Plattenvertrag. Ein Jahr später erschien ihr Debütalbum ‚Von hier bis unendlich‘. Ihren endgültigen Durchbruch feierte sie mit ‚Farbenspiel‘ und dem Hit ‚Atemlos durch die Nacht‘.

Andrea Berg steht sogar noch länger auf der Bühne. Ihre Karriere begann 1992 mit dem Album ‚Du bist frei‘. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sie sich zu einer der bekanntesten Sängerinnen des deutschen Schlagers. Zu ihren großen Erfolgen zählt unter anderem ‚Du hast mich tausendmal belogen‘.