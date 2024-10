Musik Die Beatles: Einzigartiges Mischpult steht zum Verkauf

Bang Showbiz | 24.10.2024, 14:00 Uhr

Das legendäre Mischpult der Beatles, mit der sie ‚Abbey Road‘ aufgenommen haben, wurde restauriert und steht zum Verkauf.

Das einzigartige „einmalige“ Mischpult EMI TG12345 wurde von den ‘Here Comes The Sun’-Legenden auf ihrem legendären letzten Album von 1969 verwendet und wird am 29. Oktober über den offiziellen Reverb-Shop der Londoner Aufnahmestudio-Experten MJQ Ltd zum Verkauf angeboten.

Brian Gibson, ein Beatles-Kollaborateur und ehemaliger EMI-Ingenieur, hat fünf Jahre lang an der Restaurierung mitgewirkt. Die Techniker konnten das Mischpult mit 70 Prozent der Originalteile wieder zusammenbauen. Die übrigen Teile wurden „getreu reproduziert“, um „nahtlos neben ihren älteren Gegenstücken zu funktionieren“.

Im Gespräch mit Reveb sagte Dave Harries – der in den 1960er Jahren an vielen Beatles-Aufnahmesitzungen mit diesem Gerät teilnahm: „‚Abbey Road‘ ist eines der besten Alben, die je gemacht wurden, und es klingt so gut wegen dieses Aufnahmepults. Aufgrund der Art und Weise, wie ‚Abbey Road‘ aufgenommen wurde, hat das Album einen unverwechselbaren Sound, der die Zukunft der Pop-Aufnahme prägte.“ Harries beschrieb das Pult als „einzigartig“ und unersetzlich, das sich aber dennoch „gegen jedes moderne Pult“ behaupten könne. Er fügte hinzu: „Dieses spezielle Mischpult ist ein Einzelstück. Es ist einzigartig. Man kann es nicht ersetzen. Es klingt so gut, dass es sich gegen jedes moderne Pult behaupten kann und in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich sogar besser ist.”