Film Diego Luna: Filmpremiere wegen Familiennotfall verpasst

Diego Luna - Splash - 13.05.15 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 11:00 Uhr

Diego Luna verpasste die Premiere seines neuen Films ‚Kiss of the Spider Woman‘ aufgrund eines „familiären Notfalls“.

Der 45-jährige ‚Andor‘-Schauspieler sollte eigentlich zusammen mit seiner Co-Schauspielerin Jennifer Lopez die glanzvolle Vorführung beim Sundance Film Festival in Utah am Sonntag (26. Januar) besuchen. Er musste dann jedoch in seiner Heimat Spanien bleiben, um sich um eine nicht näher benannte Krise zu kümmern.

Seine Abwesenheit bei der Veranstaltung wurde vom Regisseur Bill Condon erklärt, der auf einem Panel der ‚Los Angeles Times‘ verriet: „Diego schickt seine Liebe. Ich weiß, dass er einen familiären Notfall hatte, der ihn in Madrid hielt, aber er ist untröstlich, nicht hier zu sein.“ Es wurden keine weiteren Details zu Diego Lunas Entscheidung gegeben, die Veranstaltung zu verpassen.

Lopez nahm jedoch an der Vorführung teil und erklärte, es sei ein „wahrgewordener Traum“, in dem Musical mitzuspielen und mit dem Oscar-prämierten Regisseur Condon zu arbeiten. Sie sagte vor dem Publikum im Eccles Theatre in Park City: „Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Der Grund, warum ich überhaupt in dieser Branche sein wollte, ist, dass meine Mutter mich vor den Fernseher gesetzt hat und ‚West Side Story‘ einmal im Jahr kam. Ich war fasziniert und dachte: ‚Das will ich machen.‘ Dies ist das erste Mal, dass ich es tatsächlich tun konnte. Dieser Mann hat meinen Traum wahr gemacht.“

Die Veranstaltung markierte Condons erste Rückkehr zum Festival, seitdem er 1988 seinen Film ‚Gods and Monsters‘ dort vorstellte. Er sagte dem Publikum, dass es sich gut anfühle, zurück zu sein. „Ich war vor 27 Jahren hier. Die Erfahrung, diesen Film hier zu starten, ist etwas, das ich nie vergessen werde. ‚Kiss of the Spider Woman‘ ist ein Film, an den ich all diese Jahre gedacht habe. Es ist ein Film, den ich mein ganzes Leben lang machen wollte.“