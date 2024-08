Violet Affleck, Suri Cruise und mehr Diese Promi-Kinder beginnen jetzt ihr Studium

Violet Affleck (l.) und Suri Cruise gehen im Herbst an die Uni. (paf/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 16:00 Uhr

Für viele prominente Eltern heißt es jetzt Abschied nehmen, denn ihre Kinder starten in ihr Uni-Abenteuer. Dazu gehören unter anderem Suri Cruise, Violet Affleck oder Moses Martin.

"Sie werden so schnell groß": Dieser Gedanke dürfte aktuell auch einigen prominenten Eltern durch den Kopf gehen. Etliche Kinder bekannter Eltern verlassen ihr Nest und starten ihr Studium. Einige von ihnen sicherten sich Plätze an prestigeträchtigen Universitäten.

Violet Affleck

Bei Ben Affleck (52) ist zurzeit einiges los, Jennifer Lopez (55) hat jüngst die Scheidung von dem Schauspieler und Regisseur eingereicht. Seine Tochter Violet (18) steht indes kurz vor dem Start ins Uni-Leben. Die 18-Jährige stammt aus Afflecks erster Ehe mit Schauspielkollegin Jennifer Garner (52).

Violet beginnt Berichten zufolge ein Studium an der renommierten Yale University in New Haven, Connecticut. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder Fin (15) wurde die 18-Jährige am Wochenende auf dem Campus gesichtet. Bilder, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigen Ben Affleck so gelöst wie lange nicht an der Seite seiner Kinder und seiner Ex-Frau. Ihr jüngster gemeinsamer Sohn Samuel (12) war offenbar nicht dabei. Was Violet an der Elite-Universität studieren wird, ist nicht bekannt.

Suri Cruise

Auch Suri Cruise (18), die Tochter von Tom Cruise (62) und Katie Holmes (45), wagt den ersten Schritt ins Erwachsenenleben. Suri soll in Begleitung ihrer Mutter am vergangenen Wochenende in ein Wohnheim der Privat-Uni Carnegie Mellon eingezogen sein, wie die "Daily Mail" berichtet. Bilder zeigen das Mutter-Tochter-Gespann mit Koffern auf dem Uni-Gelände in Pittsburgh, Pennsylvania.

Ihr Vater, zu dem Suri seit seiner Trennung von Holmes keinen Kontakt mehr haben soll, war nicht anwesend. Die 18-Jährige soll mittlerweile sogar seinen Namen abgelegt haben und sich nun Suri Noelle nennen. Ihre Mutter verriet vor Kurzem in einem Gespräch mit dem "Town & Country"-Magazin, dass sie "wirklich stolz" auf ihre Tochter sei. "Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin wirklich stolz auf sie und ich bin glücklich", so Holmes. Spekulationen zufolge soll Suri ein Mode-Studium aufnehmen.

Moses Martin

Auch für Gwyneth Paltrow (51) heißt es Abschied nehmen. Ihr Sohn Moses Martin (18), der aus ihrer gescheiterten Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (47) stammt, soll Berichten zufolge an der Brown University studieren. Der 18-Jährige soll dafür von Los Angeles nach Providence im Bundesstaat Rhode Island ziehen.

Der Umzug löse in ihr ein "tiefes Gefühl der bevorstehenden Trauer" aus, wie die Schauspielerin der "Sunday Times" verriet. Trotzdem verstehe sie, dass die Kinder diesen Weg gehen müssten, um zu wachsen. Es sei "genau das, was passieren sollte". Für welchen Studiengang sich Moses an der angesehenen Universität entschieden hat, ist unklar. Paltrow hat mit Martin außerdem die gemeinsame Tochter Apple (20).

Henry Samuel

Henry Samuel (18), der älteste Sohn von Heidi Klum (51) und Seal (61), wird ebenfalls flügge. Anfang Juni postete die Model-Mama auf Instagram einige Schnappschüsse und Clips von seiner Highschool-Abschlussfeier. "Du hast es geschafft, mein wunderbarer Junge. College, wir kommen", schrieb sie stolz dazu. Für welches College sich ihr Spross eingeschrieben hat, gab Klum jedoch nicht bekannt.

Bei einem Essen nach der Feier waren neben Ehemann Tom Kaulitz (34) auch ihre drei weiteren Kinder anwesend. Lou (14) und Johan (17) stammen ebenfalls aus der Ehe mit Sänger Seal (61). Ihre Tochter Leni Klum (20) bekam sie mit dem italienischen Sportmanager Flavio Briatore (74).

Shepherd Seinfeld

Am Dienstag feierte Jerry Seinfelds (70) Ehefrau Jessica den Einzug ihres jüngsten Sohns Shepherd (18) in sein College-Wohnheim. Auf Instagram postete sie eine Bilderreihe, die die stolzen Eltern mit ihrem Sohn auf dem Campus zeigen. Medienberichten zufolge werde er wie seine Geschwister Sascha (23) und Julian (21) die Duke University im US-Bundesstaat North Carolina besuchen. "Einzugs-Wochenende. Alle drei Babyvögel sind ausgeflogen", kommentierte Jessica Seinfeld die Bilder. Sie ließ offen, welches Studium Shepherd aufnehmen wird.

Laird Stone

Sharon Stones (66) Sohn Laird (19) hat bereits ein genaues Ziel vor Auge: Wie die Schauspielerin Ende Juli auf Instagram bekannt gab, werde er ein Medizinstudium beginnen. Vergangene Woche postete sie ein Foto ihres Adoptivsohns vor einem Gebäude der University of Utah. "Großer Tag", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Im Mai feierte sie den Highschool-Abschluss ihres Kindes. Auf einem Instagram-Bild lächelte sie neben ihrem Sohn stolz in die Kamera. Anfang desselben Monats verriet sie auf der Social-Media-Plattform, dass ihr ältester Adoptivsohn Roan in das Schauspielgeschäft eingestiegen ist.