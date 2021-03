Dieter Bohlen: Darum ist Carina seine Geheimwaffe – auch nach DSDS

13.03.2021 18:30 Uhr

Nach dem großen Jury-Beben bei RTL fragen sich viele: Was wird denn nun aus dem Dieter? Um Geld muss sich Herr Bohlen jedenfalls keine Sorgen machen. Und vielleicht hat der Pop-Titan auch schon eigene Ideen für ganz neue Formate. Die perfekte Geheimwaffe hat er jedenfalls bereits an seiner Seite: Langzeitfreundin Carina!

Wie sagt man so schön: Hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Im Falle von Dieter Bohlen (67) war das aber nicht immer so – oder man hat es jedenfalls nicht immer gemerkt. Auch seine aktuelle Langzeitfreundin Carina Walz (37) stand lange Zeit sehr im Schatten des Pop-Titanen. Und war mehr schönes Beiwerk, als ernstzunehmende Konkurrenz auf Augenhöhe. Doch das hat sich im Laufe der Zeit ziemlich geändert…

Sie sind bereits seit 14 Jahren zusammen

Dieter Bohlen und Carina Walz sind bereits seit über 14 Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Lange Zeit weiß man nicht viel über die 30 Jahre jüngere Frau an Dieters Seite. Denn sie hielt sich – genauso wie die Kinder des Pop-Titanen – fast voll und ganz aus der Öffentlichkeit heraus. Im Sommer 2018 dann die Kehrtwende: Dieter postet das erste gemeinsame Foto mit Carina – und Robbie Williams.

Carina und Dieter folgen 1,5 Millionen Abonnenten

Inzwischen ist die Partnerin des sechsfachen Vaters nicht mehr von seiner Seite wegzudenken – sowohl privat, als auch auf Social Media. Carina und ihr Dieter sind nämlich auch auf Instagram seit einiger Zeit ein eingespieltes Team. Der gemeinsame Kanal hat sogar ganze 1,5 Millionen Fans – und das ganz bestimmt auch zu einem Großteil wegen der 37-Jährigen.

Damit überzeugt Carina ihre Fans

Doch was lieben die Fans so an der gelernten Hotelkauffrau? Neben ihrer nicht zu übersehenden Schönheit und ihrem heißen Body, überzeugt Carina vor allem mit einer Sache: ihrer natürlichen und authentischen Art. Die zweifache Mama ist einfach für jeden Spaß zu haben und sich für nicht zu schade. Das sieht auch Dieter selbst, wie er im „Bild“-Interview verrät: „Ich glaube, viele mögen Carina sehr, weil sie so natürlich ist und echt was von den Dingen versteht.“

Carina ersetzt Anwälte und PR-Agenturen

Und es gibt noch mehr gute Argumente für Carina und den gemeinsamen Account. Die 37-Jährige macht an Dieters Seite auch Anwälte und PR-Agenturen regelmäßig überflüssig. „Ich war manchmal wirklich verwundert, was die Presse so schreibt, gerade was mein Privatleben betrifft“, verriet Dieter letztes Jahr im Interview mit RTL. „In einem Blatt ist Carina schwanger, im anderen haben wir uns getrennt oder wir streiten wir uns angeblich nonstop. Früher musste ich Anwälte einschalten, Unterlassungserklärungen durchdrücken, mich um Gegendarstellungen kümmern, die dann keiner gelesen hat, und all so ein Quatsch. Heutzutage schreibe ich auf Instagram, und die Leute sehen auf meinem Account zum Beispiel, dass Carina und ich uns super verstehen, dass alles okay ist.“

Dank Carina behält der Poptitan also die Gerüchteküche unter Kontrolle – und beliefert die Medien stattdessen mit massgeschneidertem und positivem Content: „Es ist ja nicht so, dass das, was ich dort sage, nur meine 1,3 Millionen Follower lesen, sondern das wird wiederum von der Presse kopiert und abgeschrieben. So kann ich wenigstens ein bisschen Wahrheit unters Volk bringen.“

Dieter holte sie zu DSDS

Dass die Mutter von zwei Kindern so gut beim Publikum ankommt, macht Dieter sich jetzt schlauerweise nicht nur auf Insta zunutze. In einer der letzten Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ holt der 67-Jährige seine Liebste vor die Kamera, um ihn bei seiner Entscheidung als Jury-Oberhaupt zu unterstützen. Im Interview mit der „Bild“ verrät er: „Es war total spontan. Sie ist ja immer dabei und steht im Hintergrund und passt auf, dass bei mir alles klappt. Dieses Mal habe ich sie gefragt, ob sie nicht kurz mit ans Set will.“

Carina und Dieter vs. Wendler und Laura

Wie spontan diese Entscheidung wirklich war, das bleibt das Geheimnis des Poptitans. Denn immerhin war für diese DSD-Staffel ja durchaus Pärchen-Performance geplant. Ursprünglich sollte die von Michael Wendler und Laura Müller kommen. Der Schlagersänger war fest als Juror eingeplant, seine Gattin als Backstage-Reporterin. Nach den ersten Castings hatte der Musiker völlig überraschend die Jury verlassen. Und als dann sein Aluhut nicht mehr zu übersehen war und der Mann aus Dinslaken auch noch behauptete, die hiesigen Corona-Schutzmaßnahmen würden Zustände wie in Konzentrationslagern schaffen und damit den Massenmord der Nationalsozialisten verharmloste, wurde es auch dem RTL zu bunt mit dem Querdenker und seiner Angetrauten.

Was kommt nach DSDS und dem „Supertalent“?

Somit waren der Wendler und seine Laura aus dem Rennen, was die Bahn fürs Team Carina und Dieter frei machte. Egal ob geplant oder nicht. Ein schlauer Schachzug war es in jedem Fall, dass Dieter seine bessere Hälfte ins Rampenlicht geholt hat. Und auch wenn Dieters Zeit beim RTL erst einmal vorbei ist – und er den Juror-Job an den Haken hängt. Wer sagt denn, dass es keine neuen Formate mit dem Doppelpack Dieter und Carina geben wird? Auf Instagram funktionieren die beiden ja bereits als absolutes Power Couple. Und daran hat Carina großen Anteil.

Sie ist die Kirsche auf der Bohlen-Torte

Sie begeistert nämlich vor und hinter der Kamera. Ganz einfach. Und ganz einfach, weil sie es nicht nötig hat. Sie wirkt extrem souverän, lässig, humorvoll und absolut auf Augenhöhe mit ihrem Dieter. Das war zwischen dem Poptitan und seinen Frauen nicht immer so. Einige seiner Ex-Flammen verfolgt bis heute das Stigma, nur die „Freundin von“ gewesen zu sein. Und nur ein Stück von Dieters Fame-Kuchen zu wollen. Das hat Carina absolut nicht nötig. Ganz im Gegenteil, sie ist vielmehr die Kirsche auf der Bohlen-Torte.

