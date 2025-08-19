Stars Dominic McLaughlin enthüllt erste Reaktion auf seine Harry-Potter-Verwandlung

Bang Showbiz | 19.08.2025, 18:00 Uhr

Dominic McLaughlin fand es 'unwirklich', sein Harry-Potter-Kostüm anzuziehen.

Der 11-jährige Schauspieler übernimmt die Titelrolle – die ursprünglich von Daniel Radcliffe in den Filmen gespielt wurde – in HBOs kommendem TV-Reboot von J.K. Rowlings ikonischer Buchreihe. Er war begeistert, als die Dreharbeiten kürzlich begannen.

Auf die Frage, wie sich die Verwandlung anfühlte, sagte er zu ‚BBC News‘: „Ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein, weil ich schon immer ein riesiger Harry-Potter-Fan war, als ich jünger war.“ Der Kinderstar arbeitet erneut mit seinem ‚Grow‘-Co-Star Nick Frost zusammen, nachdem sie bereits in dem neuen Film gemeinsam zu sehen waren. Bezogen auf die Zaubererwelt beschrieb Dominic das kommende TV-Revival der Saga als „Traum“. Er fügte hinzu: „Es war natürlich die Traumrolle, deshalb bin ich begeistert, sie spielen zu dürfen.“

HBO hatte zuvor angekündigt, dass Dominic neben Alastair Stout und Arabella Stanton – die Ron Weasley und Hermine Granger verkörpern – für die Serie besetzt wurde. Showrunner Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod sagten: „Das Talent dieser drei einzigartigen Schauspieler ist wunderbar anzusehen, und wir können es kaum erwarten, dass die Welt ihre Magie gemeinsam auf der Leinwand erlebt.“

Nick Frost – der in dem Reboot Rubeus Hagrid spielt – verriet kürzlich, dass die Dreharbeiten „10 oder 11 Monate pro Staffel“ dauern werden, mit je einer Staffel für jedes der sieben Bücher. Er sagte zu ‚Collider‘: „Ich bin einfach so aufgeregt, endlich loszulegen. Ich war schon da, um Kopfabdrücke machen zu lassen und meine Hand abzuformen, und dann sagen sie: ‚Oh, schau dir das an.‘

Und du denkst dir: ‚Wow. Das ist das Coolste.‘ Ich liebe Filme. Ich habe mein ganzes Leben lang das Kino geliebt, und jetzt Teil dieses Universums zu sein, während sie mir so etwas wie einen tanzenden Pilz zeigen, ist einfach: ‚Das ist so cool!'“