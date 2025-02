Stars Donald Trump freut sich über die Buhrufe gegen Taylor Swift beim Super Bowl

Donald Trump Inauguration Jan 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2025, 18:00 Uhr

Präsident Donald Trump hat sich darüber gefreut, dass Taylor Swift beim Super Bowl ausgebuht wurde.

Der 78-jährige US-Präsident war am Sonntag (9. Februar) im Caesars Superdome in New Orleans bei dem großen NFL-Flaggschiffspiel anwesend. Er hatte offensichtlich Vergnügen daran, zu sehen, wie die ‚Cruel Summer‘-Hitmacherin– die dort war, um ihren Freund Travis Kelce, Spieler der Kansas City Chiefs, anzufeuern – von den Fans der Philadelphia Eagles ausgebuht wurde, als sie auf den großen Leinwänden gezeigt wurde.

Auf seiner Truth Social-Plattform postete Trump nach dem Spiel: „Die einzige Person, die eine härtere Nacht hatte als die Kansas City Chiefs, war Taylor Swift. Sie wurde aus dem Stadion gebuht. MAGA ist sehr nachtragend!“ Er teilte auch einen Screenshot von einem Account namens ‚Libs of TikTok‘, der die Reaktionen der Fans auf ihn und Taylor zeigte, zusammen mit der Bildunterschrift: „Trump bekommt riesige Jubelrufe beim Super Bowl, während Taylor Swift ausgebuht wird – Die Welt heilt.“

Nachdem sie ausgebuht wurde, sah man, wie Taylor der Kamera einen skeptischen Blick zuwarf, bevor sie auf die negative Reaktion lachend reagierte. Und nachdem sie von Trump verspottet wurde, sprang Tennis-Legende Serena Williams – die während Kendrick Lamars Halbzeit-Performance überraschend auftauchte – zu ihrer Verteidigung ein. Sie postete auf X: „Ich liebe dich @taylorswift13, hör nicht auf diese Buhrufe!“

Vor dem Spiel – das die Eagles mit 40-22 gewannen – hatte Taylors Freund Travis sogar noch gesagt, es wäre eine „große Ehre“, dass der Präsident im Publikum sei, trotz seiner früheren abfälligen Bemerkungen über seine Freundin. Er fügte während einer Pressekonferenz vor dem Spiel hinzu: „Ich denke, egal wer der Präsident ist, ich bin aufgeregt, weil es das größte Spiel meines Lebens ist.“