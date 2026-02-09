Stars Donald Trump tobt nach Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl

Donald Trump hat Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl 2026 als „widerwärtig“ bezeichnet.

Der 31-jährige puertoricanische Künstler nutzte seinen 14-minütigen Auftritt am Sonntag (08. Februar), um politische Statements abzugeben und schrieb Geschichte als erster Musiker, der seine Halbzeitshow komplett auf Spanisch performte. Nun hat der US-Präsident Bad Bunny scharf kritisiert.

Auf ‚Truth Social‘ schimpfte der 79-jährige Trump: „Die Super-Bowl-Halbzeitshow ist absolut schrecklich, eine der schlechtesten, die es je gab! Sie macht keinen Sinn, ist eine Beleidigung für die Größe Amerikas und repräsentiert nicht unsere Standards für Erfolg, Kreativität oder Exzellenz.

Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt, und der Tanz ist widerlich, besonders für kleine Kinder, die in den gesamten USA und auf der ganzen Welt zuschauen. Diese ‚Show‘ ist nur ein „Schlag ins Gesicht“ unseres Landes, das jeden Tag neue Maßstäbe und Rekorde setzt – einschließlich der besten Börse und der besten 401(k)-Rentenpläne der Geschichte!“ Weiter schrieb er: „Diese chaotische Halbzeitshow hat nichts Inspirierendes an sich, und sie wird von den Fake-News-Medien großartig bewertet werden, weil diese keine Ahnung haben, was in der REALEN WELT vor sich geht.“

Bad Bunny betrat die Bühne im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, während des Spiels der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots und performte einige seiner größten Hits, darunter ‚Tití Me Preguntó‘, ‚MONACO‘ und ‚BAILE INoLVIDABLE‘. Der Künstler, dessen richtiger Name Benito Antonio Martínez Ocasio lautet, begrüßte während seines Auftritts auch Gastkünstler wie Lady Gaga und Ricky Martin auf der Bühne, außerdem gab es Gastauftritte von Pedro Pascal, Cardi B, Karol G und Jessica Alba.