Musik Drake: Australien-Tour

Drake performs during Wicked (Spelhouse Homecoming Concert) Featuring 21 Savage 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2024, 10:00 Uhr

Der Rapper reist zum ersten Mal seit acht Jahren nach Down Under.

Drake wird erstmals seit acht Jahren wieder in Australien auftreten.

Der Rapper wird seine ‚Anita Max Wynn Tour‘ nach Down Under bringen, wie er am Sonntagabend (24. November) in einem Livestream des Gamers xQc bekannt gab. Demnach wird Drake im Februar unter anderem in der australischen Hauptstadt Sydney sowie in der Szenemetropole Melbourne auf der Bühne stehen. Im Video erklärte der Musiker: „9. Februar für alle, die in Australien zusehen. Ich komme erstmals nach acht Jahren wieder zurück nach Australien. Ich gehe wieder in Australien auf Tour. Melbourne, Sydney, Gold Coast… Vom 9. Februar bis irgendwann im März oder so.“

Die offiziellen Konzertdaten wurden zwar noch nicht angekündigt, doch Drake deutete bereits jetzt an, dass er wahrscheinlich nicht nur die beiden Großstädte besuchen werde. Zuletzt war der ‚God’s Plan‘-Interpret 2017 für seine ‚Boy Meets World‘-Tournee nach Down Under gereist. Dass er neue Konzerte dort plane, zeichnete sich bereits seit einer Weile ab, nachdem Drake ein Foto veröffentlicht hatte, das ihn vor dem berühmten Opernhaus in Sydney zeigte. Dazu schrieb er: „Das ist schon sieben Jahre her.“