Stars Dua Lipa feiert den Jahrestag von Service95

Dua Lipa - Book Club Celebration - Instagram - Collected February 16th 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin hat die Redaktionsplattform vor drei Jahren ins Leben gerufen.

Dua Lipa feiert den dritten Jahrestag ihrer globalen Redaktionsplattform ‚Service95‘.

Die 29-jährige Sängerin rief das Projekt im Februar 2022 ins Leben, um ein Medium zu schaffen, dass ihre persönlichen Listen und Empfehlungen sammelt. Seit der Veröffentlichung ist das Projekt um einen wöchentlichen Newsletter, den ‚At Your Service‘-Podcast und den ‚Service95‘-Buchclub gewachsen. Neben einige Fotos von einem Geburtstagskuchen, auf dem der Name der Plattform steht, schrieb Dua jetzt auf Instagram: „Ich kann immer noch nicht fassen, wie sehr ‚Service95‘ seit der Premiere gewachsen ist. Was aus meiner Liebe zum Listen erstellen (ja, wirklich!) und Empfehlungen mit Freunden teilen entstand, hat sich zu einer globalen Plattform entwickelt. Von unseren wöchentlichen Newslettern und dem ‚At Your Service‘-Podcast bis zur Webseite und dem ‚Service95‘-Buchclub ist so viel mehr daraus geworden als ich mir je hätte vorstellen können – und ich habe bisher jeden Schritt des Weges geliebt.“

Mit dem ‚Service95‘-Buchclub, der im Juni 2023 ins Leben gerufen wurde, will Dua Diversität in der Welt der Literatur widerspiegeln. Dabei wählt sie jeden Monat ein Buch aus, bei dem es sich sowohl um einen Roman als auch um eine Biografie oder ein Manifest handeln kann. Um die Leseerfahrungen zu vertiefen, veröffentlicht Dua außerdem Interviews mit den Autoren, Diskussionsleitlinien und weitere Inhalte.