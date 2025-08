Musik Matteo Bocelli plant Duett mit Idol Ed Sheeran nach Zusammenarbeit mit dessen Co-Autorin Matteo Bocelli würde liebend gern ein Duett mit seinem Idol Ed Sheeran aufnehmen. Der Sohn des legendären Tenors Andrea Bocelli (66) hat mit Grammy-Gewinnerin Amy Wadge, die gemeinsam mit Ed Sheeran den Megahit ‚Thinking Out Loud‘ schrieb, an seinem kommenden zweiten Studioalbum ‚Falling In Love‘ gearbeitet. Der 27-jährige Sänger hofft jetzt, irgendwann auch einmal mit […]