Musik Ed Sheeran: Kollaboration mit Dave Grohl und John Mayer

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 16:00 Uhr

Der Musiker hat sich mit den Stars für den Song von dem Soundtrack zusammengetan.

Ed Sheeran hat sich mit Dave Grohl und John Mayer für den Song ‚Drive‘ vom ‚F1 The Album‘-Soundtrack zusammengetan.

Der ‚Bad Habits‘-Sänger, der 2022 eine Heavy-Metal-Version des Hits mit Bring Me The Horizon veröffentlichte, tat sich mit dem Foo Fighters-Frontmann und dem Bluesrock-Gitarristen zusammen, um den neuen Song für den Soundtrack des Films ‚F1‘ mit Brad Pitt in der Hauptrolle zu produzieren.

Der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger Grohl spielt auf dem neuen Song Schlagzeug und Mayer die Gitarre. Sheeran kündigte den kommenden Track auf seinem Account auf Instagram an und schrieb: „Ein kleiner Vorgeschmack auf den Song, den ich für den Film ‚F1‘ aufgenommen habe. Mayer an der Gitarre, Grohl am Schlagzeug. Es hat viel Spaß gemacht, ihn zu machen.“ ROSÉ hatte vor Kurzem ihren Track ‚Messy‘ von ‚F1 The Album‘ veröffentlicht. Der K-Pop-Superstar, der beim Grand Prix von Miami als Ehrengast performte, gehört zu den Mitwirkenden des Soundtracks. Auf der LP sind zudem Chris Stapleton, RAYE, Tate McRae, Dom Dolla, Burna Boy, Roddy Ricch, Maidson Beer, Peggy Gou und weitere zu hören.