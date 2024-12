Musik Ed Sheeran: Rückkehr zum Pop

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 09:00 Uhr

Der britische Sänger kündigt an, auf seinem neuen Album wieder gängige Pop-Musik zu machen.

Ed Sheeran will zu seinen Pop-Wurzeln zurückkehren.

Der ‚Castle on the Hill‘-Sänger bestätigt, dass der Nachfolger seines 2023 erschienenen Albums ‚-‘ fertig ist und er bereits zwei Musikvideos abgedreht hat. Die Platte werde einen anderen Sound haben als seine letzten Veröffentlichungen.

„‚Subtract‘ war offensichtlich eine komplett andere Platte, die nicht wirklich nach großen Pop-Sachen verlangte. Es fühlt sich so an, als ob ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in den großen Pop zurückkehren würde. Das ist ziemlich aufregend“, plaudert er gegenüber ‚Variety‘ aus.

Für den Weihnachts-Animationsfilm ‚That Christmas‘ seines guten Freundes Richard Curtis hat der 33-Jährige den neuen Song, ‚Under the Tree‘ aufgenommen. Der Track – in dem es um das Warten auf seinen Vater geht, der an Weihnachten nach Hause kommt – war eine weitere Premiere für den britischen Sänger.

„Das ist das einzige, was ich schon immer schreiben wollte. Ich habe nie das Bedürfnis gesehen, ein trauriges Weihnachtslied zu schreiben, bis ich dieses geschrieben habe… das ist die Realität vieler Menschen an Weihnachten“, enthüllt der Popstar. „Netflix hat das Lied in den Film geschnitten. Ich hatte ihnen gesagt: ‚Schaut, ich mache nichts in dieser Zeit des Jahres. Ich bin im Grunde nur mit meiner Familie zusammen.‘“ Mit seiner Frau Cherry Seaborn hat der ‚Shape of You‘-Künstler die Kinder Lyra (4) und Jupiter (2).