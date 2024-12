Stars Elton John glaubt an eine „höhere Macht“

Elton John

Bang Showbiz | 12.12.2024, 09:00 Uhr

Der Musiker ist der Ansicht, dass jemand auf ihn aufgepasst hat und "die ganze Zeit da" war.

Elton John spricht über seinen persönlichen Glauben.

Der 77-jährige Sänger ist der Meinung, dass sein ganzen Leben lang für ihn gesorgt wurde. „Ich glaube nicht so sehr an den biblischen Gott, aber ich habe einen Glauben“, verrät er im Interview mit dem ‚TIME‘-Magazin.

Der ‚Your Song‘-Interpret erläutertet: „Meine höhere Macht hat sich mein ganzes Leben lang um mich gekümmert; er hat mich durch die Drogen gebracht, er hat mich durch die Depression gebracht, er hat mich durch die Einsamkeit gebracht, und er hat mich nüchtern gemacht. Er war die ganze Zeit da, glaube ich. Ich habe ihn nur nicht wahrgenommen.“

Elton John kann auf eine unglaublich erfolgreiche Karriere in der Musikindustrie zurückblicken, in deren Verlauf er eine Vielzahl von Auszeichnungen erhielt. Aber der Weltstar ist sich bewusst, dass es im Leben viel mehr gibt als Ruhm und Erfolg.

Mit Blick auf sein persönliches Vermächtnis erklärt der Künstler: „Wenn die Leute sich daran erinnern, dass wir versucht haben, die Welt ein wenig zu verändern, dass wir freundlich waren, dass wir versucht haben, Menschen zu helfen. Und dann, abgesehen davon, war da noch die Musik.“

Kürzlich verriet Elton, dass er als „großartiger Ehemann und noch besserer Vater“ in Erinnerung bleiben möchte. „Die Musik, die Karriere ist fantastisch. Sie war umwerfend, bahnbrechend. Aber das Wichtigste in meinem Leben ist, dass meine Kinder glücklich sind, dass sie ein wunderbares Leben haben und dass ich gut zu ihnen war. Das ist alles, was zählt“, sagte er in der Show ‚Good Morning America‘. Zusammen mit seinem Mann David Furnish hat der Musiker die Söhne Zachary (13) und Elijah (11).