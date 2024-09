Stars Emmys: Billy Crudup als bester Nebendarsteller geehrt

Billy Crudup accepts the Outstanding Supporting Actor Award Emmy LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 10:00 Uhr

Billy Crudup würdigte seine Ehefrau Naomi Watts, als er seinen „Outstanding Supporting Actor in a Drama Series Emmy“ bekam.

Der 56-jährige Schauspieler begann seine Dankesrede am Sonntag (15. September) im Peacock Theater in Los Angeles mit einer Hommage an seine Ehefrau, bevor er seine Trophäe – die er vor seinen Co-Stars Mark Duplass und John Hamm, den ‚Shogun‘-Stars Tadanobu Asano und Takehiro Hira, Jack Lowden von ‚Slow Horses‘ und ‚The Crown‘-Star Jonathan Pryce entgegennahm – dem Autorenteam und anderen widmete, die ihn bei seiner Rolle als Cory Ellison in ‚The Morning Show‘ unterstützt haben.

„Vielen Dank, das ist eine unglaubliche Ehre, danke euch allen“, sagte Crudup. „Ich bin glücklich, hier zu sein mit meinem Augenschmaus, meiner Frau, die zufällig auch eine Immigrantin ist und eine glühende Leistung abgeliefert hat, für die sie nominiert wurde. Und sie gründet auch Unternehmen, also ist es schön, an ihrer Seite zu sein. Ich möchte nur sagen, dass dies für die Autoren und Pädagogen ist, die es mir ermöglicht haben, die Schreibkunst zu verfolgen, die über mein Niveau hinausgeht. Jedes Mal, wenn ich die Drehbücher sah, musste ich hingehen und an den Techniken arbeiten, die mir Lehrer wie Ron Van Lieu gegeben hatten. An Kerry Ehrin, die diese Figur und ihr Team erfunden hat, und Charlotte Stout, die diese Figur weiterentwickelt hat, dieser Prozess war unglaublich für mich und ich hoffe, dass jeder, der daran beteiligt ist, weiß, wie viel er mir bedeutet, also danke.“

Ebon Moss-Bachrach nahm währenddessen den Preis für den besten Nebendarsteller in einer Comedyserie mit nach Hause. Der 47-jährige Schauspieler gewann seinen zweiten Sieg in Folge für seine Darstellung des Richie Jerimovich in ‚The Bear‘ vor Co-Star Lionel Boyce, Paul W. Downs (‚Hacks‘), Paul Rudd (‚Only Murders in the Building‘), Tyler James Williams (‚Abbott Elementary‘) und Bowen Yang (‚Saturday Night Live‘). Moss-Bachrach lobte in seiner Dankesrede die „schönen Menschen“, mit denen er in der Serie zusammenarbeitet. Er sagte: „Vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so dankbar für diese Show und die Arbeit mit diesen wunderbaren Menschen. Chris, vielen Dank, ich liebe dich so sehr. Joanna, Josh, Tyson, Duccio. Ich arbeite jeden Tag mit dieser unglaublichen Familie zusammen. Es ist so ein Privileg, mit Ayo und Jeremy, Lionel, Liza, Abby, Matty, Ricky, Oliver, meiner ganzen kleinen Forks-Crew, Andrew und Sarah und Olivia zusammenzuarbeiten. Danke Jeanie Bachrach, dass du so eine nette Familie zusammengebracht hast. Danke an meine Eltern, sie haben sich gut um meine Katze gekümmert. An Mary und Tasha, meine süßen Töchter, Yelena, ich liebe euch so sehr.“