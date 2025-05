Stars ‚Erniedrigend‘: Giovanni Zarrella packt über Karriere-Krise aus

Der Sänger machte nach dem Aus seiner Band Bro'Sis eine harte Zeit durch.

Giovanni Zarrella spricht über den absoluten Tiefpunkt seiner Karriere.

Der Schlagerstar schaffte 2001 mit der ‚Popstars‘-Band Bro’Sis den großen Durchbruch. Fünf Jahre später trennte sich die Gruppe – und der Sänger machte die wohl schwierigste Zeit seines Lebens durch. Mit der Swing-Band Vintage Vegas versuchte er zunächst, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Leider mit wenig Erfolg: Giovanni erlebte eine waschechte Karriere-Krise.

Im Gespräch mit ‚Stern‘ erzählt der 47-Jährige, dass er mit seiner Band bei einem Fußballempfang auftrat und jemand aus dem Publikum plötzlich rief: „Leiser!“ Für den Musiker ein Schlag ins Gesicht. „Das war auch erniedrigend. Das war für mich die schwerste Zeit, als Künstler und auch als Mensch“, gesteht er rückblickend.

Zu der Zeit versuchte sich Giovanni auch an anderen Jobs. Unter anderem arbeitete er als Moderator und nahm an eigenen Reality-Formaten teil. In den Sendungen ‚Just Married! – Frisch verheiratet!‘ und ‚Jana Ina Giovanni – Wir sind schwanger‘ gaben der Star und seine Frau Jana Ina Zarrella private Einblicke. „Damals wusste ich nicht, wer ich bin. Ich habe viel an mir ausprobieren lassen“, räumt er ein.

Mit Jana Ina ist er noch heute glücklich: Die Zarrellas sind inzwischen seit über 20 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Karrieretechnisch hat sich bei dem Italiener viel getan. Heute ist er nicht nur ein erfolgreicher Sänger, sondern moderiert mit der ‚Giovanni Zarrella Show‘ auch seine eigene Sendung im ZDF.