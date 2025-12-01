Musik ‚Erstklassiges Catering‘ und luxuriöse Ausflüge: Oasis-Musiker plaudert Tour-Geheimnisse aus

Liam and Noel Gallagher - July 2025 - Avalon - Oasis Heaton Park Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 14:00 Uhr

Laut Keyboarder Christian Madden gönnte sich die Rockband auf ihrer Reunion-Tour viel Luxus.

Oasis genossen auf ihrer Reunion-Tour „Fünf-Sterne-Hotels und Weltklasse-Catering“.

Keyboarder Christian Madden schloss sich der wiedervereinten Rockband für die große ‚Oasis Live ’25‘-Tour an. Der Musiker verriet nun, dass alle unterwegs in purem Luxus lebten: mit prall gefüllten Backstage-Ridern, die niemals leer wurden, zahlreichen „unvergesslichen“ Sightseeing-Touren und Ausflügen zu Konzerten anderer Künstler.

In einem ausführlichen Substack-Post schrieb Madden: „Es war wirklich etwas Besonderes … Die Art, wie wir behandelt wurden, war auch anders – besonders für mich, der gerade von einer Tour kam, auf der ich im Bus geschlafen und Sandwiches gegessen habe.“ Der Künstler erzählte: „Dies hier war eine endlose Parade von Fünf-Sterne-Hotels und Weltklasse-Catering, mit Backstage-Ridern, die scheinbar nie versiegten, egal wie viele Leute sie geplündert haben.“

Er selbst erwarte „nie“, gut behandelt zu werden. „Meistens fühle ich mich damit eher unwohl … Die unglaubliche Reihe an Freizeitaktivitäten habe ich allerdings dankbar angenommen“, fügte er hinzu. Madden beschrieb weiter, wie die Musiker ihre freien Tage verbrachten: „Ein Ausflug zu den Pyramiden von Teotihuacán oder zum Palast Gyeongbokgung. Ein Trip in die heißen Quellen der Anden. Konzerte von Neil Young, Jon Cleary, den Black Keys und Crowded House.“ An anderen Tagen habe die Band eine Chicago-Blues-Bar oder einen argentinischen Tango-Club besucht. „Dieses Jahr war vollgepackt mit unvergesslichen Erlebnissen“, schwärmte der Keyboarder.

Madden verriet außerdem, dass sich die Brüder Noel und Liam Gallagher auf der Tour tatsächlich „verstanden“ haben. Über die ehemals zerstrittenen Geschwister schrieb er: „Ja, das haben sie. Es war nicht übertrieben, sondern echte Wärme zwischen Menschen, die einander vergeben und angefangen haben, vorsichtig nach vorn zu schauen. Das, was ihr gesehen habt, war echt.“ Ob es 2026 weitere Konzerte gibt, wisse Madden allerdings nicht. „Ich werde das oft gefragt. Glaubt ihr wirklich, ich wüsste das? Am Ende bin ich eine Arbeiterameise“, erklärte er.