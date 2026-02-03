Stars Eva Benetatou macht Gil Ofarim ein besonderes Angebot

Bang Showbiz | 03.02.2026, 14:00 Uhr

Im australischen Dschungelcamp bahnt sich eine überraschende Entwicklung ab: Reality-Star Eva Benetatou (33) hat Sänger Gil Ofarim (43) ein ganz besonderes Angebot gemacht und damit womöglich den Grundstein für seinen nächsten TV-Auftritt gelegt.

Ofarim, dessen Teilnahme in der RTL-Show im Vorfeld für reichlich Diskussionen sorgte, hat im Camp bislang vor allem mit seinem Umgang mit seiner Vergangenheit für Gespräche gesorgt. Der Musiker war 2021 durch den sogenannten Davidstern-Skandal in die Schlagzeilen geraten, als er einem Hotelmitarbeiter antisemitische Motive vorwarf – eine Anschuldigung, die sich später als falsch herausstellte. ImZusammenhang mit dieser Kontroverse hält er sich im Camp häufig zurück, auch aufgrund einer bestehenden Verschwiegenheits‑ oder Unterlassungserklärung.

Doch an Tag 11 des Camps nutzte Eva Benetatou die Lagerfeuer-Szene für ein ungewöhnliches Gespräch. Während die beiden über Themen wie Yoga und persönliche Entscheidungen sprachen, forderte Benetatou von Ofarim eine ehrliche Antwort auf eine entscheidende Frage: „Würdest du auch die Wahrheit erzählen?“ Mit dieser direkten Ansage brachte sie die Stimmung auf den Punkt und bot ihm gleichzeitig eine Plattform jenseits des Camps an: ihre Einladung in ihren Podcast ‚Nothing But The Truth‘.

Ofarim nahm die Einladung an und besiegelte den Deal mit einem Handschlag. In Zukunft soll der Sänger in Evas Podcast zu Gast sein und dort, so Ofarims Zusage, „das, was ich sagen darf, sagen“. Damit sichert er sich nicht nur einen weiteren Auftritt in einem Reality-Format, sondern auch die Gelegenheit, im Rahmen eines Gespräches mehr von sich preiszugeben als im Camp selbst.