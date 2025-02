Stars Eva Longoria: Auf den Spuren ihrer Vorfahren

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2025, 09:00 Uhr

Eva Longoria begibt sich für eine neue Fernsehserie auf die Spuren ihrer spanischen „Vorfahren“.

Die 49-jährige Schauspielerin begibt sich in ‚Searching for Spain‘ auf eine kulinarische Reise durch das Land, und Eva hat in einem Trailer für die Serie über ihre Familiengeschichte gesprochen.

Die ‚Desperate Housewives‘-Darstellerin, die ihre Zeit zwischen Spanien und Mexiko aufteilt, nachdem sie vor drei Jahren die USA verlassen hat, sagt in dem Trailer: „Vor 11 Generationen verließ einer meiner Vorfahren Spanien, um in die neue Welt und ein neues Leben zu ziehen. 400 Jahre später bin ich zurück, um zu sehen, wie das Land und seine Menschen eine der aufregendsten Küchen der Welt geschaffen haben.“ Und Eva verriet auch, dass sie in der TV-Show „eine lange verlorene Familie “ besuchen wird.

Longoria erklärte zuvor, dass ihre Entscheidung, die USA zu verlassen, nichts mit der politischen Landschaft des Landes zu tun habe. Stattdessen betonte der ‚Only Murders in the Building‘-Star, dass er aus beruflichen Gründen nach Spanien gezogen sei. Im ‚Behind the Table‘-Podcast sagte Eva: „Ich bin schon seit fast drei Jahren in Europa. Das ist der Grund, warum ich in Europa bin. Ich bin nicht wegen des politischen Umfelds gegangen. Ich bin gegangen, weil meine Arbeit mich dorthin geführt hat.“