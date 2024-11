Stars Evelyn Burdecki: Sie wünscht sich Kinder

Evelyn Burdecki - 09.02.2019, Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2024, 12:36 Uhr

Evelyn Burdecki möchte eine Familie gründen.

Die Influencerin und TV-Persönlichkeit ist bereits seit einer Weile Single und auf der Suche. Immer wieder spricht sie auch in Interviews darüber, dass sie die Liebe sucht und wie ihr Traummann aussehen sollte. Sie nahm außerdem an Formaten wie ‚Take Me Out‘ und ‚Der Bachelor‘ teil. Jetzt hat die 36-Jährige einen weiteren Wunsch enthüllt, denn sie hegt.

„Ich wäre lieber heute als morgen mit Zwillingen schwanger“, verriet die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2019, warum sie es mit der Liebe so eilig hat, gegenüber ‚Bild‘. „Ich will unbedingt eine Familie haben und Mama werden.“ Evelyn hört wie die meisten Frauen die biologische Uhr ticken und sie ist sich bewusst, dass ihr Alter und die Zeit gegen sie spielen. Aber: „Erst heute war ich beim Frauenarzt und habe meine Fruchtbarkeit testen lassen. Ich bin noch drin im Spiel.“

Aufgegeben hat Evelyn den Wunsch nach einer Familie also noch lange nicht. Was aber noch fehlt: der richtige Partner. Und der darf übrigens gern schon Kinder in die Beziehung mitbringen, auch darüber würde sich die Reality-Darstellerin freuen. Ansonsten wünscht sie sich von einem Partner: „Ich brauche einen Mann, der nicht langweilig ist und finanziell von mir unabhängig ist. Er muss ehrlich sein und glücklicher Single, damit er sich voll auf mich einlassen kann.“