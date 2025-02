Musik Finneas: Enttäuschte Fans sollen Frust nicht an Grammy-Gewinnern auslassen

FINNEAS and Billie Eilish at the 96th Annual Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 09:00 Uhr

Der Singer-Songwriter und seine Schwester Billie Eilish gingen bei der Musikpreisverleihung leer aus.

Finneas bittet seine Fans, den diesjährigen Grammy-Gewinnern Freundlichkeit entgegenzubringen.

Der 27-jährige Star und seine Schwester Billie Eilish waren bei der Musikpreisverleihung in Los Angeles siebenmal nominiert – gewannen am Sonntag (2. Februar) allerdings keinen einzigen Preis.

Auf Instagram ruft der Singer-Songwriter die enttäuschten Fans nun dazu auf, ihren Frust nicht an den Gewinnern auszulassen. In einem Beitrag schrieb der Musiker: „Tolle Grammys. Ich fühle mich so geehrt, unter so vielen tollen Songs/Alben nominiert worden zu sein. Ich will nicht sehen, dass irgendjemand, der ein Foto von mir oder Billie als Profilbild hat, sich mit den Fans anderer Künstler in den Kommentarbereichen streitet.“

Sein Statement schloss er mit den Worten: „Seid in Frieden. Glückwünsche an alle.“ Der Künstler und seine 23-jährige Schwester haben bereits eine Reihe von Preisen zusammen gewonnen, darunter zehn Grammys, einen Oscar und einen Golden Globe.

Finneas betonte jedoch, dass er nicht durch Auszeichnungen motiviert ist. Gegenüber ‚Mr Porter‘ offenbarte er: „Es lindert ein gewisses Verlangen. Ich fühle mich nicht verzweifelt, wieder zu gewinnen.“

Im November wurde Billie von Apple Music zur Künstlerin des Jahres ernannt. Die Chartstürmerin, die im vergangenen Jahr ihr drittes Studioalbum ‚Hit Me Hard and Soft‘ veröffentlichte, wurde für ihren Einfluss auf die Musikszene im Jahr 2024 ausgezeichnet.

Gegenüber Apple Music erklärte sie: „Seit dem ersten Tag unterstützt Apple Music meine Musik und meine künstlerische Arbeit. Ich fühle mich sowohl geehrt als auch demütig, diese Anerkennung als Künstlerin des Jahres so viele Jahre in meiner Karriere zu erhalten.“ Billie ist die erste Person, die die Auszeichnung bereits zweimal gewonnen hat.