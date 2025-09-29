Film ‚Fluch der Karibik‘-Produzent Jerry Bruckheimer hofft auf sechsten Film

Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales - Johnny Depp - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 18:00 Uhr

Der Filmproduzent gibt ein Update zu einem möglichen weiteren Film des Piraten-Franchises.

Jerry Bruckheimer hofft, dass ein sechster ‚Fluch der Karibik‘-Film gedreht wird.

Der 82-jährige Produzent bestätigte, dass er an der Entwicklung eines weiteren Teils der Disney-Piratenreihe beteiligt ist – neben Projekten wie der ‚Top Gun: Maverick‘-Fortsetzung und möglicherweise einem Sequel zum Brad Pitt-Film ‚F1‘.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ über seine kommenden Filme sagte Bruckheimer: „Wir entwickeln einen weiteren ‚Top Gun‘. Hoffentlich machen wir noch einen ‚F1‘. Wir arbeiten an einem neuen ‚Fluch der Karibik‘. Wir arbeiten an vielen verschiedenen Filmen, die erfolgreich waren, und hoffentlich können wir sie alle realisieren.“

2003 wurde der erste ‚Fluch der Karibik‘-Film in den Kinos gezeigt. Im Laufe der Jahre erschienen vier weitere Streifen. Den bisherigen Abschluss machte ‚Pirates of the Caribbean: Salazars Rache‘ 2017. Das Franchise wurde auf Eis gelegt, nachdem Johnny Depp im Dezember 2018 fallen gelassen wurde. Grund war ein Meinungsartikel seiner Ex-Frau Amber Heard in der Zeitung ‚Washington Post‘, in dem sie sich als Opfer häuslicher Gewalt darstellte – ohne Depp namentlich zu erwähnen. Der ‚Edward mit den Scherenhänden‘-Star wurde später vor Gericht von den Vorwürfen Heards entlastet.

Daraufhin begann Disney mit der Entwicklung eines ‚Fluch der Karibik‘-Reboots – angeblich mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Im Dezember 2024 hieß es jedoch, das Studio denke darüber nach, Depp für einen sechsten Teil zurückzuholen. Allerdings hatte Disney zu diesem Zeitpunkt offenbar noch keinen Kontakt zu Depp aufgenommen und Bruckheimer damit beauftragt, zwei Drehbücher für den nächsten ‚Fluch der Karibik‘-Film zu entwickeln – eines mit und eines ohne Jack Sparrow.

Vergangenen Monat erklärte Bruckheimer, er glaube, dass Depp zurückkehren würde, „wenn ihm die Rolle so gefällt, wie sie geschrieben ist“. Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ sagte der Produzent: „Ich denke, er würde es machen. Es hängt alles davon ab, was auf dem Papier steht – das wissen wir alle. Wir arbeiten noch immer am Drehbuch. Wir wollen den Film unbedingt machen. Wir brauchen nur das richtige Drehbuch. Noch sind wir nicht ganz dort, aber wir sind nah dran.“