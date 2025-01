Musik Franz Ferdinand: Neue Platte setzt auf bewährten Sound der Indie-Rocker

Franz Ferdinand - Oslo 2022 - NO Czech, Italian, Danish and Norwegian third parties - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2025, 11:00 Uhr

Frontmann Alex Kapranos spricht über das brandneue Album der schottischen Band.

Alex Kapranos fand es „befreiend“, den klassischen Sound von Franz Ferdinand auf ihrem neuen Album wieder aufleben zu lassen.

Der Sänger ist neben Bassist Bob Hardy das einzige verbliebene Gründungsmitglied der schottischen Indie-Rockband, die in den 2000er Jahren mit Hits wie ‚Take Me Out‘ den Durchbruch schaffte. Am heutigen Freitag (10. Januar) erscheint mit ‚The Human Fear‘ das erste Studioalbum der Gruppe seit sieben Jahren. Alex zeigt sich stolz darauf, dass die Platte zum bewährten Sound der Band zurückkehrt.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ erzählt der 52-Jährige: „Es ist gut, wie Franz Ferdinand zu klingen – es ist befreiend und ich fühle mich wohl mit der Identität der Band. Als ich diese Platte machte, war ich gezwungen, zurückzugehen und mir anzuhören, was wir vorher gemacht hatten. Und das fühlte sich gut an. Viele der Künstler, die wir lieben, bleiben ihrer Identität immer treu, wie Nick Cave und PJ Harvey. Und ich liebe es, dass, wenn man sich ‚The Human Fear‘ anhört, jeder Song unverkennbar wir ist.“

Der Musiker fügt hinzu: „Mit dieser Platte anzufangen und zu akzeptieren, dass es gut ist, wie Franz zu klingen, war befreiend, weil wir auch an Orte gehen, die sich sehr von früheren Franz-Platten unterscheiden, und es ist einfacher, das zu tun, wenn man sich damit wohlfühlt, wer man ist.“