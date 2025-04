Stars Freddie Mercurys Schwester gab 3 Millionen Pfund aus, um seine Sachen zu kaufen

Freddie Mercury - 1986 - A Kind of Magic Tour - Avalon - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 15:00 Uhr

Die Schwester von Freddie Mercury gab Berichten zufolge 3 Millionen Pfund (3,5 Millionen Euro) aus, um seine Sachen zurückzukaufen, nachdem sie von seiner Ex Mary Austin versteigert worden waren.

Der Queen-Star, der 1991 im Alter von 45 Jahren starb, hinterließ einen Großteil seines Vermögens, einschließlich seines Londoner Hauses und dessen Inhalt, seiner ehemaligen Geliebten und langjährigen Freundin Mary, die seinen Besitz 2023 bei einer Auktion verkaufte.

Jetzt berichtet die Zeitung ‚The Sun‘, dass Freddies Schwester Kashmira Bulsara (73) Millionen ausgegeben hat, um Dinge aufzukaufen, um sie in der Familie zu behalten. Ein Insider verriet der Publikation: „Kashmira war wütend und verärgert, als sie sah, dass so viele Besitztümer ihres geliebten Bruders für jedermann zum Kauf verfügbar wurden. Also ging sie zu einer privaten Vernissage, anonym.“ Kashmira habe sich die Auktion online angesehen und ihrem Assistenten gesagt, wie viel für jeden Artikel geboten werden sollte. „Sie hatten ein riesiges Budget zur Verfügung gestellt und waren daher mit der endgültigen Zahl sehr zufrieden, obwohl sie für jedes einzelne Stück weit über dem geschätzten Preis lagen. Natürlich weiß Kashmira zu schätzen, wie sehr Freddie auf der ganzen Welt verehrt wurde, aber sie war traurig, als sie daran dachte, dass einige seiner sentimentalen Habseligkeiten nicht bei seinen Lieben waren.“

Die Zeitung berichtet weiter, dass Kashmira unter anderem eine Weste mit Porträts von Freddies sechs Katzen kaufte, die er im Musikvideo zum Queen-Song ‚These Are The Days Of Our Lives‘ trug. Sie wurde für 139.700 Pfund (162.900 Euro) verkauft. Kashmira soll sich auch eine Wurlitzer Model 850 Jukebox, einen Textentwurf für den Queen-Song ‚Killer Queen‘, eine Daum-Kaki-Vase, die in eine Lampe umgewandelt worden war, und ein Nike-Sweatshirt geschnappt haben. Es wird angenommen, dass die Auktion rund 40 Millionen Pfund eingebracht hat, und Mary spendete einen Teil des Erlöses für wohltätige Zwecke. Die Gelder gingen an den Mercury Phoenix Trust, der zu Ehren des verstorbenen Sängers gegründet wurde, und die Elton John Aids Foundation.