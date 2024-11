Film Gal Gadot: Rolle in ,The Runner‘

Gal Gadot - Disney Entertainment Showcase At D23 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 16:00 Uhr

Der Star hat sich der Besetzung des neuen Thrillers angeschlossen.

Gal Gadot hat sich der Besetzung von ,The Runner‘ angeschlossen.

Die ,Wonder Woman‘-Schauspielerin wird die Hauptrolle in dem neuen Actionthriller spielen, der in London spielt und in dem sie eine hochkarätige Anwältin spielt, die auf kryptische Forderungen eines mysteriösen Anrufers hin durch die Stadt rennt, um ihren entführten Sohn zu retten.

Der Regisseur von ,The Last King of Scotland‘, Kevin Macdonald, wird die Regie des kommenden Thrillers führen, während der ,Snow Dogs‘-Autor Mark Gibson das Drehbuch für das Projekt geschrieben hat. Berichten von ,Deadline‘ zufolge haben Amazon MGM Studios die weltweiten Rechte an dem neuen Film erworben, der von David Kosse von Rockwood Pictures entwickelt und produziert wird. Gadot wird bald auch in der Rolle der bösen Königin in der Realverfilmung von ,Schneewittchen‘ mit dabei sein, in der Rachel Zegler in der Titelrolle zu sehen ist und sie hat vor kurzem zugegeben, dass sie sich einen Monat lang auf ihr Vorsprechen vorbereitet habe. Gal erzählte in einem Videointerview mit ,GQ‘: „Das war das erste Mal seit langem, dass ich für ein Projekt vorsprechen musste. Sie mussten sicherstellen, dass ich singen kann, denn das ist ein Musical. Ich habe also einen Monat lang an dem Song gearbeitet, dann habe ich vorgesprochen und wir haben den Song gefilmt und ich habe die Rolle bekommen und es ist sehr aufregend gewesen.“