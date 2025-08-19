Film Gary Oldman: Deshalb lehnte er die Rolle von ‚Edward mit den Scherenhänden‘ ab

Gary Oldman - Avalon - 2024 - Apple TV+ Primetime Emmy Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 09:00 Uhr

Gary Oldman erzählte, dass er die Rolle von Edward mit den Scherenhänden ablehnte, weil er sie „nicht verstanden“ habe.

Dem Star aus Bram Stokers ‚Dracula‘ wurde die Hauptrolle in Tim Burtons Gothic-Romantik-Fantasie-Film aus dem Jahr 1990 über einen Jungen mit Scherenhänden angeboten, die schließlich an Johnny Depp ging.

Oldman gab jedoch zu, dass er nach der Lektüre des „skurrilen, seltsamen kleinen Drehbuchs“ gar keine Ahnung von der Handlung gehabt habe. Burton hatte Blockbuster wie ‚Pee-Wee’s irre Abenteuer‘, ‚Beetlejuice‘ und ‚Batman‘ veröffentlicht, als Gary wegen der Rolle angesprochen wurde. Oldman erklärte in einem Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘: „Nun, das liegt ein paar Jahre zurück. Es muss Ende der 80er gewesen sein. Ich stand auf Tim Burtons Liste für die Rolle des Edward mit den Scherenhänden.“ Der Prominente fügte hinzu, dass er das „skurrile“ Drehbuch „nicht verstanden“ habe. Gary sagte: „Sie schickten mir das Drehbuch und ich sagte im Grunde: ‚Ich verstehe es nicht.‘ Man muss bedenken, dass man sich zu diesem Zeitpunkt nicht Tim Burtons gesamtes Werk anschaut. Ich las dieses skurrile, seltsame kleine Drehbuch, und ich verstand es nicht. Die Avon-Dame und der Junge mit den Scherenhänden. Das hat mich einfach nicht erreicht.“