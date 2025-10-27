Stars George Clooney ist stolz darauf, dass Frank Sinatra ihn angeschrien hat

Bang Showbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 14:00 Uhr

George Clooney ist stolz darauf, einmal von Frank Sinatra „angeschrien“ worden zu sein.

Der ‚Jay Kelly‘-Darsteller kannte dank seiner 2002 verstorbenen Tante Rosemary Clooney eine ganze Reihe legendärer Stars. Er erinnerte sich daran, wie der berühmte Sänger ihn einst anrief, um sich über eine von George initiierte Demonstration für Pressefreiheit aufzuregen. Doch anstatt sich über die Konfrontation mit dem Star zu ärgern, fand Clooney das Ganze einfach „großartig“. Er erzählte dem Magazin ‚People‘: „Ich erinnere mich, dass er einmal wütend auf mich war, weil ich einen Boykott wegen irgendwelcher Pressefreiheiten angeführt hatte. Er rief mich an, weil die Leute dachten, er sei krank, und über seinem Haus flogen Hubschrauber. Da rief er mich an und sagte: ‚Es funktioniert nicht, was du da machst!‘ Aber er war großartig. Ich wurde von Frank Sinatra angeschrien!“

Der 64-jährige Schauspieler arbeitete als Fahrer seiner Tante Rosemary, als er versuchte, in Hollywood Fuß zu fassen. Heute erinnert er sich gerne an diese Zeit zurück. Clooney sagte: „Ich erinnere mich, wie ich mit ihr unterwegs war. Ich war der Fahrer meiner Tante Rosemary, als sie gesungen hat. Ich hatte sie als Kind kaum gekannt, weil ich in Kentucky lebte – sie war die Hollywood-Tante. Also kam ich her, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, und wurde ihr Fahrer. Ich durfte sie und Tony Bennett und all diese wunderbaren Sänger ein Jahr lang herumfahren.“

Der ‚Burn After Reading‘-Star, der mit seiner Frau Amal Clooney die achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella hat, findet es bis heute „hilfreich“, die Freundschaften zu pflegen, die schon vor seinem Ruhm bestanden. Er erklärte: „Es ist hilfreich, Menschen um sich zu haben, die dich schon lange kennen – bevor du durch etwas anderes definiert wurdest, durch Filme, die du gemacht hast, oder Arbeit, die du getan hast, und so weiter.“