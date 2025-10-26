Film George Clooney: Schauspieler dürfen nicht alt werden

George Clooney - Venice Film Festival - September 1st 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2025, 13:08 Uhr

Der Schauspieler reflektiert über den Druck, den Hollywood-Stars haben.

George Clooney ist der Meinung, dass Hollywood-Stars „nicht alt werden dürfen“.

Der 64-jährige Schauspieler spielt in dem kommenden Netflix-Film ‚Jay Kelly‘ die gleichnamige fiktive Leinwandlegende und sprach über die Beziehung zwischen Filmfans und den Stars, mit denen sie aufgewachsen sind. Er sagte dem ‚Empire‘-Magazin: „Man lebt sein Leben wirklich durch Schauspieler und ihre Filme. Und man darf nicht alt werden. Ständig kommen Leute zu mir und sagen: ‚Du bist viel älter, als ich dachte.‘ – Und ich denke nur: Verp*** dich! Ich bin 64!“

Clooney erinnerte sich an eine Szene aus dem Film, in der sein Charakter sein Leben auf der Leinwand betrachtet. Die gezeigten Ausschnitte stammen tatsächlich aus Clooneys eigenen Filmrollen der vergangenen Jahre. Er erklärte: „Es ist schon seltsam – je älter man wird, desto öfter schaut man sich diese Dinge an und denkt: ‚Wow, das ist lange her.‘ Aus meiner Sicht war das gefühlt vor einer Minute. Deshalb liebe ich auch die Textzeile im Film, in der [ein Fan von Jay Kelly] sagt: ‚Wenn ich dich sehe, sehe ich mein ganzes Leben.'“

Das finde er sehr nachvollziehbar. „Ich war mit Gregory Peck befreundet und bei ihm hatte ich genau dieses Gefühl“, schilderte der Oscar-Preisträger. „Ich saß da, hörte ihm zu, wie er Geschichten erzählte, und dachte die ganze Zeit: ‚Verdammt, der Typ hat in ‚Wer die Nachtigall stört‘ gespielt!‘ Man weiß noch genau, wo man war, als man ‚Das Omen‘ zum ersten Mal gesehen hat. Oder ‚Ein Herz und eine Krone‘.“