George Clooney überrascht von Frisur-Comeback in neuem Film

George Clooney - October 2025 - Avalon - AFI Fest BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 18:00 Uhr

George Clooney hat nicht damit gerechnet, seinem berühmten 80er-Jahre-Vokuhila erneut zu begegnen – schon gar nicht auf der Kinoleinwand.

In dem Netflix-Film ‚Jay Kelly‘ taucht die Frisur in Archivmaterial auf, ohne dass Clooney vorher davon wusste.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ sagte der Schauspieler lachend: „Oh ja, das war eine echte Überraschung.“ Regisseur Noah Baumbach habe alte Clips aus Clooneys Karriere verwendet, als die Filmfigur einen Preis für ihr Lebenswerk erhält. „Ich wusste nicht, dass er echtes Material von mir einbauen würde“, so Clooney. Dabei müsse man zwangsläufig „eine Menge schlechter Frisuren“ sehen – inklusive mehrerer Mullets.

Auch Co-Star Adam Sandler scherzte über den haarigen Gastauftritt, worauf Clooney konterte: „Lach nicht – du hattest auch einen.“ Sandler erwiderte scherzhaft, sein eigener Vokuhila sei immerhin „flauschig“ gewesen. Clooney selbst verteidigte seinen Look: „Ich hatte einen guten Mullet. Party hinten, komplett.“

Bereits zuvor hatte Clooney in Talkshows über seine Frisurenvergangenheit gelacht. Die Schuld schob er damals auf mangelnde Friseurbesuche in den 80ern. Den Vokuhila trug er bis Anfang der 90er – erst mit seinem Durchbruch in ‚E.R.‘ verschwand er endgültig. Heute sieht Clooney die Frisur mit Humor. „Wer zeigt so etwas heute noch groß auf der Leinwand?“, fragte er lachend – und nahm es gelassen.