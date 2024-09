Film George Clooney und Brad Pitt: Happy über Alters-Diss

George Clooney And Brad Pitt - Venice Film Festival - September 1st 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2024, 14:00 Uhr

George Clooney und Brad Pitt freuten sich darüber, dass ihr Alter in ihrem neuesten Film ‚Wolfs‘ verspottet wurde.

Die ‚Ocean‘s Eleven‘-Co-Stars haben sich für Jon Watts‘ kommende Action-Komödie wieder zusammengetan und der Regisseur sagt, dass Clooney (63) und Pitt (60) keinen Anstoß an den Witzen über ihr Alter nahmen, die in dem Streifen vorkommen sollen.

Der Filmemacher sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Das war so eine Sache, die man in das Drehbuch packt und dann die Daumen drückt und hofft, dass sie nicht wütend werden. Aber nein, es hat ihnen gefallen. Es war genau die richtige Menge und es waren Dinge, von denen ich denke, dass es für sie völlig in Ordnung war, darüber Spaß zu machen.“ Im Film wird ein professioneller Fixer (Clooney) angeheuert, um ein hochkarätiges Verbrechen zu vertuschen, bevor ein Zweiter (Pitt) am Tatort eintrifft, was die beiden einsamen Wölfe zur Zusammenarbeit zwingt. Im Laufe der Nacht bricht für die Fixer Chaos aus, wie man es nicht erwartet hätte.

Eine Fortsetzung wurde kürzlich schon vor der Veröffentlichung des Films bestätigt, obwohl nicht bekannt ist, ob Clooney und Pitt ihre Rollen wieder aufnehmen werden. Außerdem wird das Duo für einen neuen ‚Ocean’s‘-Film zurückkehren; die Hollywood-Stars werden als Danny Ocean und Robert „Rusty“ Ryan in einem neuen Teil der Heist-Franchise zu sehen sein. Laut ‚Deadline‘ sollen die Filmchefs den ‚All Quiet on the Western Front‘-Filmemacher Edward Berger engagieren wollen, um die Regie zu übernehmen, nachdem Steven Soderbergh – der die Original-Trilogie inszenierte – sich entschieden hat, nicht zurückzukehren.