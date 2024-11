Musik Girls Aloud: Besondere Version von ‚I’ll Stand By You‘

Bang Showbiz | 06.11.2024, 16:00 Uhr

Girls Aloud veröffentlichen eine emotionale neue Version von ‚I‘ll Stand By You‘ für BBC Children In Need.

Das Update des Songs mit dem Titel ‚I‘ll Stand By You – Sarah‘s Version‘ zeigt die verstorbene Sarah Harding ausschließlich als Lead-Sängerin und kommt 20 Jahre, nachdem die Band mit ihrem Cover des Hits von The Pretenders für die Wohltätigkeitsorganisation die Charts anführte. Sarahs Gesang wurde in den nie veröffentlichten Aufnahmen von Girls Aloud entdeckt, als die Gruppe ‚The Promise‘ Anfang des Jahres Material für ihre ausverkaufte Arena-Tour ‚The Girls Aloud Show‘ zusammenstellte, bei der die verbliebenen Mitglieder Cheryl, Nicola Roberts, Nadine Coyle und Kimberley Walsh auftraten.

Der Track mit Sarah Stimme, die 2021 im Alter von 39 Jahren an den Folgen einer Brustkrebserkrankung verstarb, war ein Highlight der Tour, und eine frisch produzierte Studioversion wird am 15. November als spezielle Charity-Single zur Unterstützung von BBC Children In Need veröffentlicht. In einem Post auf der Instagram-Seite von Girls Aloud hieß es: „‚I‘ll Stand By You (Sarah‘s Version)‘ zeigt Sarah durchgehend als Lead-Sängerin mit Vocals, die wir im Girls Aloud-Tresor aus den ursprünglichen Aufnahmesessions entdeckt haben. Der Track spielte eine Schlüsselrolle bei unserer Arena-Tour ‚The Girls Aloud Show‘ in diesem Sommer und war ein emotionaler Moment für uns.“

‚I‘ll Stand By You – Sarah‘s Version“ feierte am Mittwoch (6. November) in der ‚The Zoe Ball Breakfast Show‘ auf BBC Radio 2 Premiere. Ein neuer Schnitt des Originalvideos mit unveröffentlichtem Archivmaterial wird außerdem während der BBC Children In Need Appeal Show am 15. November veröffentlicht. Die Pretenders-Frontfrau Chrissie Hynde, die den Originalsong zusammen mit Billy Steinberg und Tom Kelly geschrieben hat, sagte: „Wie wunderbar es ist, ‚I‘ll Stand By You‘ mit der schönen Stimme von Sarah Harding zu hören, die den Weg für BBC Children In Need ebnet. Frohe Weihnachten allerseits!“ Der Erlös aus der Single kommt BBC Children In Need-Projekten zugute, die mit Kindern in Gemeinden in ganz Großbritannien arbeiten, die mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind, einschließlich Projekte, die krebskranke Kinder unterstützen.