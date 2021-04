GNTM-Kult-Kandidatin Theresia: Soulin, Dascha oder Alex – wen sieht sie als Siegerin?

Ex-GNTM Theresia: Soulin, Dascha oder Alex? Dieses Meeedchen sieht sie als Siegerin

09.04.2021 16:03 Uhr

Techno-Beats und ein Urgestein der deutschen Comedy: Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer freut sich über die energiegeladene zehnte Folge von „Germany's Next Topmodel“. Doch wer wird laut Theresia und Herbert als Siegerin nach Hause gehen?

Video-Shooting mit Comedy-Legende Otto Waalkes, Elimination-Walk mit düsterer Atmosphäre und der heißbegehrte Opel-Job – in der zehnten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ ist viel passiert. Die ehemalige Kult-Kandidatin Theresia Fischer und ihr treuer Begleiter Herbert schätzen die Aufgaben der Models exklusiv für klatsch-tratsch.de ein.

Liebe Worte für ihre Favoritin Romy nach freiwilligem Ausstieg

In der zehnten Folge schmiss Kandidatin Romy freiwillig das Handtuch. Sie hat sich bei GNTM nicht mehr wohl gefühlt und wollte ihre mentale Gesundheit über den Erfolg in der Castingshow stellen – eine Entscheidung, die Modelchefin Heidi Klum bedauert. In der Show verrät Heidi, dass Romy diese Staffel zu ihren Favoritinnen gezählt hat und damit war sie nicht alleine.

„Romy, falls du das siehst …“: Im Topmodel-Talk mit klatsch-tratsch.de verrät Theresia uns, dass mit Romy ihre persönliche Siegerin die Show verlassen hat. Im Video findet sie liebevolle Worte für das Nachwuchsmodel und wünscht Romy alles Gute für ihre Zukunft. Außerdem verraten Theresia und Sidekick Herbert ihre Vermutungen, warum immer mehr von Heidis Meeedchen freiwillig gehen.

Designerin Esther Perbandt stattet ihre Lieblingsband aus

Beim Elimination-Walk ging es in Folge zehn düster zu. Zu Techno-Beats und Berghain-Feeling tanzen die Models in Outfits der Berliner Designerin Esther Perbandt und so viel steht fest: Schwarz ist ihre Happy Colour! Theresias Begeisterung für diese Challenge hat einen ganz besonderen Grund, denn Esther Perbandt ist außerdem die Stylistin ihrer absoluten Lieblingsband, wie sie im Video verrät. Auch wenn Tanz-Challenges in ihrer Staffel bei GNTM nicht gerade das Steckenpferd von Theresia waren, wäre sie bei diesem Walk definitiv gerne dabei gewesen.

Was sagen Theresia und Herbert zu GNTM, Folge 10?

Auch unsere GNTM-Spezialistin und Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer erinnert sich noch sehr gut an den Druck der Castingshow und verrückte Tanz-Challenges. Gemeinsam mit Herbert nimmt sie für klatsch-tratsch.de alle Folgen von Heidis Modelshow ganz genau unter die Lupe.

Nachdem ihre Favoritin raus ist, müssen Theresia und Herbert ihre Top 3 neu definieren. Wer wird laut den beiden das Rennen machen? Das große Finale ist schließlich nur noch wenige Wochen entfernt und jeder GNTM-Fan weiß doch: „… nur Eine kann Germany’s Next Topmodel werden!“

Im Video gibt es die Highs und Lows aus Folge zehn – fachgerecht aufbereitet von Theresia und Herbert.