Film Gotham Awards: Guillermo del Toro verurteilt KI-Einsatz im Filmemachen

Bang Showbiz | 02.12.2025, 11:00 Uhr

Der Regisseur ließ kein gutes Haar an KI, als er bei den Gotham Awards ausgezeichnet wurde.

Guillermo del Toro verurteilte den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), als er bei den Gotham Awards den Vanguard Tribute für ‚Frankenstein‘ entgegennahm.

Gemeinsam mit den Stars des Science-Fiction-Horrorfilm, Jacob Elordi (die Kreatur) und Oscar Isaac (Victor Frankenstein), betrat der 61-jährige Regisseur am Montagabend (1. Dezember) die Bühne. Er begann seine Dankesrede, indem er Mary Shelley ehrte – die Autorin des gleichnamigen Buches, das del Toro im Alter von elf Jahren zum ersten Mal gelesen hatte.

„Ich verstand damals schon durch ihr Werk und durch den ersten Blick auf Boris Karloff, dass ich nicht in diese Welt gehörte – zumindest nicht so, wie meine Eltern oder die Welt es von mir erwarteten“, enthüllte er. „Dass mein Platz in einem fernen Land war, das nur von Monstern und Außenseitern bewohnt wird. Sie sind seitdem meine Familie.“

Es sei „eines der größten Privilegien“ seines Lebens gewesen, mit 61 Jahren zu dieser Geschichte zurückzukehren – insbesondere, da er „mit so außergewöhnlichen Künstlern wie Oscar und Jacob“ arbeiten durfte. „In ihnen habe ich eine neue Familie gefunden“, sagte der Filmemacher.

Nachdem Elordi und Isaac bei der Veranstaltung im Cipriani Wall Street in New York ebenfalls ein paar Worte sagten, kehrte del Toro ans Rednerpult zurück und dankte dem Cast und der Crew dafür, seine ‚Frankenstein‘-Vision zum Leben erweckt zu haben. „Ich möchte dem Rest unseres außergewöhnlichen Casts und unserer Crew sagen: Die Kunstfertigkeit jedes Einzelnen von euch zeigt sich in jedem einzelnen Frame dieses Films, der bewusst von Menschen für Menschen gemacht wurde“, betonte er. Del Toro beendete seine Dankesrede mit einer scharfen Kritik am Einsatz von KI in Hollywood. „Ich möchte unseren Dank ausdrücken und sagen: F*** KI“, erklärte er.