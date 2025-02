Stars Grammy-Awards: Das sind die Gewinner!

Kendrick Lamar - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 09:00 Uhr

Kendrick Lamar ging bei der Preisverleihung am Sonntagabend als großer Abräumen hervor.

Kendrick Lamar war der große Gewinner der diesjährigen Grammy-Awards.

Der 38-jährige Rapper räumte am Sonntagabend (02. Februar) mit seinem Disstrack ‚Not Like Us‘ eine Reihe goldener Grammophone bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in Los Angeles ab. Unter anderem ging Kendrick mit einer Trophäe für die wichtigen ‚Aufnahme des Jahres‘- und ‚Song des Jahres‘-Kategorien nach Hause. Außerdem wurde er für das beste Musikvideo, den besten Rap-Song und die beste Rap-Performance ausgezeichnet. Die Grammy-Zeremonie fand in diesem Jahr zu Ehren der Opfer der kalifornischen Feuer statt, die vor wenigen Wochen tausende Menschen obdachlos gemacht hatten. In seiner Dankesrede sagte Kendrick über seine Heimatstadt: „Wir werden das hier dieser Stadt widmen: Compton, Long Beach, Englewood, Hollywood, draußen in der Valley, San Bernardino, all das. Das hier ist meine Nachbarschaft, die mich als kleinen Welpen geprägt hat, seit ich im Studio versucht habe die besten Raps zu schreiben, zu schreiben wie diese hier. Ich kann mich nicht genug bei diesen Orten bedanken, die ich seit meiner High School besuche.“

Auch Beyoncé dürfte die Grammy-Feier 2025 in guter Erinnerung behalten, nachdem sie mit drei Trophäen ausgezeichnet wurde: Ihre Platte ‚Cowboy Carter‘ konnte sich dabei den wichtigsten Preis des Abends – die Trophäe für das Album des Jahres – holen. Ihre Auszeichnung widmete Bey Linda Martell, einer Schwarzen Pionierin der Country-Musik. Zu den weiteren Gewinnern des Abends gehören Charli XCX, Shakira, Sabrina Carpenter, Doechii, RAYE und Chappell Roan.

Grammy Awards 2025 ausgewählte Gewinner:

Record Of The Year:

‘Not Like Us’ – Kendrick Lamar

Album Of The Year:

‘Cowboy Carter’ – Beyoncé

Song Of The Year:

‘Not Like Us’ – Kendrick Lamar

Best New Artist:

Chappell Roan

Best Pop Duo or Group Performance:

‘Die With a Smile’ – Lady Gaga and Bruno Mars

Best Pop Vocal Album:

‘Short n’ Sweet’ – Sabrina Carpenter

Best Rock Album:

‘Hackney Diamonds’ — The Rolling Stones

Best Rap Album:

‘Alligator Bites Never Heal’ — Doechii

Best Country Album:

‘Cowboy Carter’ – Beyoncé

Best Dance/Electronic Album:

‘BRAT’ — Charli XCX

Best Music Video

‘Not Like Us’ – Kendrick Lamar