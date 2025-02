Musik „Großer Schritt zurück“: Harry Styles wurde von One Direction-Reunion abgeraten

Bang Showbiz | 26.02.2025, 11:00 Uhr

Der britische Sänger soll von seinem Team den Rat bekommen haben, sich ausschließlich auf seine Solokarriere zu konzentrieren.

Harry Styles wurde offenbar geraten, eine One Direction-Reunion zu vermeiden.

Der britische Popstar wurde an der Seite von Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan und Liam Payne – der im Oktober im Alter von 31 Jahren bei einem Balkonsturz ums Leben kam – berühmt. Doch nun behauptet ein Insider, dass jede Art von Reunion ein „großer Schritt zurück“ in Harrys Solokarriere wäre.

„Tausende von Stunden Blut, Schweiß und Tränen sind geflossen, um Harry zu einem Superstar zu machen, und er hat ein Jahrzehnt damit verbracht, sich im Musikgeschäft einen Platz des Respekts und der Legitimität zu erarbeiten“, enthüllt der Insider gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘.

Aus diesem Grund habe Harrys Team dem Sänger geraten, dass er kein 1D-Comeback anstreben soll. „Er hat Preise gewonnen und abseits der Band neue Höhen erreicht. Jede Rückkehr wäre ein großer Schritt zurück. Harry weiß das schon, aber sein Team hat sehr deutlich gemacht, dass es in absehbarer Zeit keine gute Idee wäre.“

Der mehrfache Grammy-Preisträger wird seit seinem Durchbruch als Solokünstler im Jahr 2017 von Musikgrößen und Kritikern gleichermaßen gelobt. Doch laut dem Insider könne es so wirken, als habe Harry den Glauben an seine eigene Karriere verloren, wenn er sich auf eine Reunion einlassen würde. „Jeder, von Stevie Nicks bis Shania Twain, hat Harry als Solo-Star gelobt, und so ein Lob ist nicht leicht zu verdienen. Reunions werden oft auch als Geldschneiderei angesehen.“

Ein Comeback mit der Boyband würde dem ‚As It Was‘-Interpreten zwar „kurzfristig viel Geld“ einbringen. Auf lange Sicht schade er seiner Musikkarriere aber nur. „Als sie noch jung waren, hatten sie als Gruppe einen unglaublichen Erfolg, aber jetzt herrscht ein anderes Klima für Boybands und selbst sie könnten es mit neuer Musik schwer haben“, warnt der Insider.