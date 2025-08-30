Stars ‚Großer Stress‘: Laura Maria Rypa hat stark an Gewicht verloren

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2025, 11:43 Uhr

Die Influencerin meldet sich mit einem dramatischen Update bei ihren Instagram-Followern.

Laura Maria Rypa klagt über ungewollten Gewichtsverlust.

Vor kurzem gab die Influencerin die Trennung von ihrem Verlobten Pietro Lombardi bekannt. „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen“, verkündete sie auf Instagram. Das Paar hat zusammen die Söhne Leano (2) und Amelio (1).

Das Liebesaus hat jedoch Spuren bei der 29-Jährigen hinterlassen. In ihrer Story gestand sie nun, deutlich an Gewicht verloren zu haben. „Hey ihr Lieben, ich möchte ehrlich mit euch sein. Ihr seht es selbst: Ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden. Aber das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte“, schrieb Laura. Dazu teilte sie ein Spiegel-Selfie. Vor allem die schmale Taille mit den hervorstehenden Rippen fällt ins Auge.

„Es liegt nicht an gesunder Ernährung oder Sport, im Gegenteil. Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, sehr wenig gegessen und war unter großem Stress“, gestand Laura. „So, wie ich aktuell aussehe, fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper.“

Die Blondine versucht nun, wieder bewusster zu essen. „Nicht mit Verzicht oder Verboten, sondern einfach, um meinem Körper wieder das zu geben, was er braucht“, fügte sie hinzu. „Mein Ziel ist es, langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden.“ Laura sei es wichtig gewesen, ihren Fans gegenüber ehrlich zu sein. „Nicht immer läuft alles perfekt. Auch ich habe Phasen, in denen es mir nicht gut geht und ich mich nicht wohlfühle. Und das ist okay“, erklärte die Zweifach-Mama.