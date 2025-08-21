Film Guillermo Del Toro sieht seinen Frankenstein eher als Pinocchio denn als klassischen Horrorfilm

Guillermo Del Toro at the Golden Globe Awards - Getty - January 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2025, 11:00 Uhr

Der Regisseur verrät Details zu seinem kommenden Film, der auf dem Roman von Mary Shelley basiert.

Guillermo Del Toro möchte, dass sein Frankenstein eher wie Pinocchio ist als eine traditionelle Horrorgeschichte.

Der 60-jährige Filmemacher sprach über seine Interpretation von Mary Shelleys ikonischem Roman von 1818 – mit Oscar Isaac als Wissenschaftler Victor Frankenstein und Jacob Elordi als legendärem Monster – und betonte, dass er nie daran gedacht habe, den Film gruselig zu gestalten.

Gegenüber ‚Variety‘ erklärte er: „Nein, das habe ich nicht. Es ist eine Geschichte wie Pinocchio, über ein Wesen, das von seinem Vater erschaffen und in die Welt geworfen wird, sozusagen direkt ins tiefe Wasser. Er versucht, Schwimmen zu lernen, ohne zu ertrinken. Frankenstein ist ein Lied über die menschliche Erfahrung. Es ist die Geschichte eines Vaters und seines Sohnes.“

Del Toro gab zu, dass viel von seiner „eigentlichen Biografie“ im DNA des Romans und der Filme stecke. Tatsächlich wollte der Regisseur diesen Film schon seit drei Jahrzehnten machen. Über Netflix hat er nun endlich die Chance bekommen. „Es hat 30 Jahre gedauert. Es ist ein Film, den ich machen wollte, bevor ich überhaupt eine Kamera hatte“, verriet der Oscar-Preisträger. „Die DNA von Frankenstein steckt in ‚Cronos‘, in ‚Blade II‘, in ‚Hellboy‘. Wir haben ihn schon bei Universal entwickelt, bevor sie abgesprungen sind. Ich habe das Projekt überall vorgestellt. Es war mein Mount Everest, den ich erklimmen wollte.“

Der Film wird in diesem Monat bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig Premiere feiern, bevor er am 23. Oktober in die Kinos kommt und im Folgemonat auf Netflix erscheint. Del Toro erklärte, dass er das Projekt ursprünglich als „zwei Filme“ geplant hatte, von denen jeder aus der Sicht eines anderen Charakters erzählt wird, die sich gegenseitig „widersprechen“ würden. „Aber ich entschied, dass es viel besser ist, einen Film zu haben, in dem es kurz nach der Schöpfung einen entscheidenden Moment gibt, an dem die Perspektive wechselt, und man das Wesen auf seinen Reisen verfolgt, nachdem man Victor im ersten Teil begleitet hat“, verriet der Filmemacher.